Владимир Гундяев, управляющий Московским патриархатом, предложил закрепить в российской Конституции слово «Бог»



Большой друг и, можно сказать, идейный соратник Владимира Путина, надумал формировать у россиян "нравственность", и поэтому слово "Бог", считает Гундяев, надо закрепить в российской Конституции.



Известный российский бизнесмен, общественный деятель, а также назначенный в РПЦ "Патриархом Московским и всея Руси", более известный, как Кирилл, считает, что верующим надо усиленно молилиться и трудиться для того, чтобы в Конституции появилось упоминание «о христианском боге». Он считает, что большинство граждан РФ веруют в Бога и по логике представителя церковной иерархии в РФ - это слово необходимо закрепить в Основном законе России.



Напомним, что Кирилл поддерживал войну на Донбассе и аннексию Россией Крыма, неоднократно был замечен в компании кремлевских высокопоставленных чиновников и президента РФ Владимира Путина, в частности:

«Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — сказал патриарх, находясь в храме на службе.

Россияне и не только смеются над идеей в комментариях под постом «Лентача»:

«Это хороший вопрос. Гимн неплохо бы и заменить. Позорище: страна как бы другая (на самом деле нет), а гимн все тот же»

«ну все, все полезли в конституцию»

«Уважаемый Кирилл, шли бы с миром»

«А Гундяева не надо там упомянуть?»

«Ещё там должен быть рецепт салата Оливье отдельной статьёй»

Напомним, как сообщала российская пресса, Кирилл – один из богатейших людей России с состоянием в 4 миллиарда долларов, пентхаусом в Доме на Набережной с видом на Храм Христа Спасителя и личными связями с одними из самых влиятельных мировых лидеров. Он также, якобы, кадровый офицер 4 отдела 5 управления КГБ при СМ СССР.

Напомним, Путина уличили в визитах к экзорцисту.

Как сообщала Politeka, РПЦ жестко оскандалилась «секцией для взрослых».

Также Politeka писала, что Путин ошарашил патриарха Кирилла новой внешностью.