Владимир Гундяев, управляющий Московским патриархатом, предложил закрепить в российской Конституции слово «Бог»
Большой друг и, можно сказать, идейный соратник Владимира Путина, надумал формировать у россиян "нравственность", и поэтому слово "Бог", считает Гундяев, надо закрепить в российской Конституции.
Известный российский бизнесмен, общественный деятель, а также назначенный в РПЦ "Патриархом Московским и всея Руси", более известный, как Кирилл, считает, что верующим надо усиленно молилиться и трудиться для того, чтобы в Конституции появилось упоминание «о христианском боге». Он считает, что большинство граждан РФ веруют в Бога и по логике представителя церковной иерархии в РФ - это слово необходимо закрепить в Основном законе России.
Напомним, что Кирилл поддерживал войну на Донбассе и аннексию Россией Крыма, неоднократно был замечен в компании кремлевских высокопоставленных чиновников и президента РФ Владимира Путина, в частности:
«Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — сказал патриарх, находясь в храме на службе.
Россияне и не только смеются над идеей в комментариях под постом «Лентача»:
«Это хороший вопрос. Гимн неплохо бы и заменить. Позорище: страна как бы другая (на самом деле нет), а гимн все тот же»
«ну все, все полезли в конституцию»
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«Уважаемый Кирилл, шли бы с миром»
«А Гундяева не надо там упомянуть?»
«Ещё там должен быть рецепт салата Оливье отдельной статьёй»
Напомним, как сообщала российская пресса, Кирилл – один из богатейших людей России с состоянием в 4 миллиарда долларов, пентхаусом в Доме на Набережной с видом на Храм Христа Спасителя и личными связями с одними из самых влиятельных мировых лидеров. Он также, якобы, кадровый офицер 4 отдела 5 управления КГБ при СМ СССР.
Напомним, Путина уличили в визитах к экзорцисту.
Как сообщала Politeka, РПЦ жестко оскандалилась «секцией для взрослых».
Также Politeka писала, что Путин ошарашил патриарха Кирилла новой внешностью.