Политика киевского метрополитена очень непоследовательна, что активно обсудили пользователи сети

Так, украинка Марина Пономаренко разместила пост в Фейстбук, где полностью описала, в чем проблема киевского метро, пишет Рoliteka.net.

В посте говорится, как развивались события с карточками и жетонами в метро. Например, сначала объявлялось, что в пользование вводится зеленая карточка вместо жетонов. Далее зеленые заменили - синими.

А после этого рекомендовали завести банковскую карту с пейпасом. В последнем случае возникло неудобство из-за того, что можно пользоваться лишь двумя турнекетами с терминалом. Однако пользоваться данным способом нужно было через время, ведь система не была готова, поэтому нужно снова покупать карточки.

Далее предлагалось приобрести QR-код, а потом:

"Купи жетон, в конце концов, купи этот чертов жетон, уже к концу месяца никаких жетонов не будет, купи жетон, с**а!", - написала украинка.

Марина Пономаренко продолжила пост тем, что синюю карту нельзя было купить не на любой станции, а лишь на некоторых из списка. А пополнять карточку можно было только через приложение, а если программа не работает, то нужно снова искать станции, где можно приобрести карточки.

Кроме того, карточки и приложения снова могли не работать, поэтому приходилось покупать жетоны.

"Мы не виноваты, говорили они. QR-код? Какой-никакой QR-код, у нас нет таких турникетов. «Иди покупай жетон» - кричали они. Как все нормальные люди. Вон очередь в кассу с нескольких сотен людей, ты что, особенный? Один жетон в одни руки", - продолжила украинка.

А далее все по-кругу: можно покупать через терминал, далее - проезд по жетону, пейпас не работает, терминал не работает и так далее.

За несколько дней пост собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Жизненно!", "Вот интересно, а среди всех комментирующих, кто писала жалобы, звонил на 1551, на правительственную? И также другое?", "Текст в яблочко!!!", "Танунафиг)) 2 раза в год, по острой необходимости", "Норм. Не каждый день же ))", - написали пользователи сети.

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