В сети появилось фото, как изначально был отремонтирован кусок дороги по улице Владимирской, 17/52 в Киеве

В сети появилось фото, на котором запечатлели яму с новым асфальтом, пишет Politeka.net. Люди предположили, что, вероятно, в результате нарушения технологии ремонта, новый асфальт прогнулся.

Для того, чтобы обезопасить водителей, место было ограждено белым забором.

"Самый высокий уровень профессионализма - положить асфальт так, чтобы потом снова и снова его переводить. Кайф, молодцы", - написал автор поста.

Пост тут же собрал массу реакций пользователей сети.

"Кличко наше Всё!!!", "Они доят эту корову", "Это новые технологии, многократное покрытие!", "Ждём новый асфальт на новошулявском мосту, такого ужаса я еще не видел", "Если пошел дождь - значит будут класть асфальт. Если положили асфальт - значит будут ремонтировать трубы. )))", "Устранили саму проблему но не причину провала", "Там асфальта по документам на 1 млн. Гривен", "Дешевый ремонт ) украли деньги", "шулявка возле космополита аналогичная история...", "Это Порошенко", "Зато кругом поставят видеофиксацию Шумахеров отлавливать, денежки косить, спрашивается а эти волчьи ямы для кого???", "Это еще старая Рада", "Провал почвы. Качество асфальта здесь ни при чем", "Это коммунальщики виноваты, явно же подмыло", - написали пользователи сети.

Позже появились фото ремонта дороги по улице Владимирской. Коммунальщики ликвидировали последствия провала проезжей части. Стало известно, что провал асфальта произошел из-за прорыва трубопровода.

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«Вблизи со станцией метро Сырец из подземелья побежала водичка. Местные говорят, что так происходит часто, когда осадки чуть больше норму», – тогда рассказали в сети.

В комментариях люди начали сравнивать столицу с индийской провинцией во время дождей.

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