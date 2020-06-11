Подборка смешных фото кошек, которая докажет вам, что они могут спать абсолютно в любой позе.

Иногда людям может показаться, что у кошек и вовсе отсутствует позвоночник. Передает Politeka.net.

Все люди наслышаны о великолепной гибкости кошек. Их пластичность объясняется тем, что у кошек больше костей по сравнению с человеком. А также, у кошек нет ключиц и больше суставов, что позволяет им без лишнего дискомфорта гнуться во все стороны.

Даже спят кошки в таких удивительных позах, что их со стороны сложно представить удобными. Тем не менее, домашних любимцев все устраивает, и они порой для того, чтобы поспать, складываются «буквой Зю».

Вот самые смешные фото их поз сна:

Ранее сообщалось, что домашние животные переносят много опасных инфекций. Но все ли настолько плохо?

Как сообщает онлайн-журнал Clutch, даже самые милые на вид котята на самом деле являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, и многих других опасных заболеваний — токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии.

Кстати, токсоплазма, попав в человеческий организм, на 50% повышает риск развития шизофрении, а в редких случаях приводит к слепоте. Особенно опасен кошачий паразит для детей и взрослых с ослабленным иммунитетом.

Еще одна болезнь, которую можно подцепить от кошки, — фелиноз, который развивается от попадания в раны, оставленные кошачьими когтями, бактерий Bartonella henselae. Через повреждения на коже инфекция попадает в ближайшие лимфатические узлы, а затем – в кровь, что приводит к увеличению и уплотнению лимфоузлов, образованию папул и язв по телу.

Поэтому несколько раз хорошо подумай, прежде чем разрешать питомцу спать с тобой в одной постели.

Напомним, одесситка превратила жизнь малыша в пытку, люди накинулись на нее всей толпой.

Как сообщала Politeka, харьковский живодер безжалостно расправился с котятами.