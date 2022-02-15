В Киеве в Деснянском районе произошло ДТП – водитель внедорожника Jeep сбил двух пешеходов.

Как сообщают "Стражи Эспрессо" в телеграм, инцидент произошел на проспекте Лесном.

«Две девушки, 19 лет переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попали под внедорожник Jeep.

Водитель говорит-ехал не быстро, но не увидел пешеходов из – за встречной маршрутки, которая закрыла осмотр", - говорится в сообщении.

Девушки серьезных травм не получили.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

К слову, в Киеве 12-летний подросток швырял стаканами из балкона в машины - появились фото.

Так, на Виноградаре парень нашел себе "развлечение".

Подросток бросал стаканами в машины, которые припаркованы у балкона. Инцидент произошел на проспекте Василия Порика.

Парень попадал по автомобилям находясь на пятом этаже.

"12-летний паренек немного загрустил и решил развлечься. Интересных игрушек не было, а потому паренек взял стаканы на балконе и начал швырять их по автомобилям. Сейчас уже известно о 5 поврежденных авто", - говорится в сообщении.

На машинах остались царапины, вмятины и стекло от разбитых стаканов.

Напомним, что неадекват в Киеве устроил массовое ДТП, больше 10 машин всмятку: кадры с места.

Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".

Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.