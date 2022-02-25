Ирина Венедиктова сообщила о попадании обломков, вероятно, от систем залпового огня «Град» в одно из помещений детского дома. Об этом генпрокурор сообщила на своей странице в Фейсбук.
Происшествие произошло в городе Ворзель в Киевской области. Ранее в помещении находились 50 детей. В результате противоправных действий, к счастью, никто не пострадал, так как дети и персонал детдома находились в других помещениях.
Детей не эвакуировали из детдома в настоящее время, на территории детского дома нет ни бомбоубежища, ни подвальных помещений. По вмешательству прокуратуры принимаются меры по их эвакуации.
Отметим, очевидец сообщил, что в результате загорелся магазин "Брусиловские колбасы", часть корпуса торчит из крыши дома. А именно рядом, через улицу, и находится крупнейший в Украине детдом.
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Отметим, Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля. Сейчас продолжаются обстрелы по всей территории страны. В Киеве замечена вражеская техника, слышны взрывы и выстрелы со всех сторон.
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