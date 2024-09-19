Чем активнее украинские силы проводят атаки на Курщине, тем больше боевых столкновений происходит на этой территории.

ВСУ активно продолжают обороняться, одновременно стараясь захватить как можно больше российских солдат в плен.

По словам полковника запаса ВСУ и военного эксперта Романа Свитана, на Курском фронте наблюдается несколько таких окружений, что создает серьезные трудности для российских войск.

Чем активнее украинские силы проводят атаки, тем больше боевых столкновений происходит на этой территории. Основная задача ВСУ — это сковывание и изоляция российских войск, что эффективно сдерживает их наступательные действия.

"На Курском направлении российские силы пытаются прорваться в районы вокруг Любимовки. Наши войска, в свою очередь, сосредоточены на продвижении в направлении Кореневого и Глушкова. Реки, такие как Сейм, играют ключевую роль в затруднении передвижения российских сил" - сообщает эксперт.

Кроме того, Свитан отметил, что российские войска сейчас эвакуируют население вблизи Рыльска и продолжают обстреливать украинский населенный пункт Глухов на Сумщине.

Также эксперт сообщил, россия готовится к возможному наступлению ВСУ в районе Рыльска не только с направления Любимовки и Суджи, но и через Глухово. Это связано с трассой Глухово – Рыльск – Льгов – Курчатов – Курск, которая проходит вдоль правого берега Сейма.

Поэтому они не только эвакуируют гражданское население из Рыльска, но и строят фортификационные сооружения в этом районе. План наступления хорошо виден на карте.

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