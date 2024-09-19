ВСУ активно продолжают обороняться, одновременно стараясь захватить как можно больше российских солдат в плен.

По словам полковника запаса ВСУ и военного эксперта Романа Свитана, на Курском фронте наблюдается несколько таких окружений, что создает серьезные трудности для российских войск.

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Чем активнее украинские силы проводят атаки, тем больше боевых столкновений происходит на этой территории. Основная задача ВСУ — это сковывание и изоляция российских войск, что эффективно сдерживает их наступательные действия.

"На Курском направлении российские силы пытаются прорваться в районы вокруг Любимовки. Наши войска, в свою очередь, сосредоточены на продвижении в направлении Кореневого и Глушкова. Реки, такие как Сейм, играют ключевую роль в затруднении передвижения российских сил" - сообщает эксперт.

Кроме того, Свитан отметил, что российские войска сейчас эвакуируют население вблизи Рыльска и продолжают обстреливать украинский населенный пункт Глухов на Сумщине.

Также эксперт сообщил, россия готовится к возможному наступлению ВСУ в районе Рыльска не только с направления Любимовки и Суджи, но и через Глухово. Это связано с трассой Глухово – Рыльск – Льгов – Курчатов – Курск, которая проходит вдоль правого берега Сейма.

Поэтому они не только эвакуируют гражданское население из Рыльска, но и строят фортификационные сооружения в этом районе. План наступления хорошо виден на карте.

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