Роман Александрович Кравец, который ранее балотировался от партии «Слуга Народа», теперь является владельцем одного из самых популярных каналов в Telegram «Джокер». Журналисты hromadske провели расследование, в ходе которого пообщались с депутатами, бывшими и нынешними должностными лицами, сотрудниками спецслужб. В этот круг входит около двух десятков человек. Кто-то из них знает друг друга, а кто-то – нет. В "Громадськом" утверждают, что количество и разнообразие исследованных источников указывают на настоящего владельца скандального канала в Телеграмме. Заграничные вояжи За время полномасштабного вторжения Роман Кравец пять раз уезжал за границу. В общей сложности был там более двух месяцев. Впервые уехал из Украины 22 октября 2023 года, а вернулся через месяц, 20 ноября. Граница пересекла на КПВВ «Краковец» на автомобиле Mercedes-BenzS 550, зарегистрированном на него. Портной купил этот автомобиль еще в начале 2022 года у предыдущего владельца примерно за 50 тысяч долларов. Где оставил авто и для чего вопрос: обратно в Украину вернулся уже на другом Mercedes-Benz S 250 CDI, зарегистрированном на 67-летнюю львовянку Екатерину Лозинскую. Но настоящее путешествие за границу началось только в 2024 году. 18 февраля "Джокер" выезжает из Украины на арендованном, уже третьем Mercedes-Benz S-Klasse, а через 4 дня возвращается на арендованном Mercedes-Benz V220. И это уже четвертый автомобиль. 22 апреля снова выезд за границу на автомобиле львовской пенсионерки. Возвращение – через неделю на арендованном Mercedes-Benz S-Klasse. На нем же он выезжает снова 4 мая, возвращается через 18 дней внезапно — на Nissan Rogue. В июне «Джокер» снова ненадолго уезжает и возвращается через два дня на Mercedes-Maybach GLS 600. И это уже шестая машина, которую Роман Кравец использует только для зарубежных вояжей. По данным наших источников, совпадающих с датами по подъемнику ГНСУ, 18 мая в Саудовскую Аравию «Джокер» ездил на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика. Основание для выезда из Украины в подъемниках из базы пограничников отсутствует, а это может означать, что либо Роман Кравец не стоит на военном учете в свои 29 лет, либо он уехал, потому что об этом кто-то очень попросил. Наш источник в СБУ сообщил такой: «Из моего опыта, основание выезда не вносят, когда есть просьба сверху». Охрана и кортеж В 2024 году Роман Кравец за 150 тысяч долларов покупает еще один автомобиль — Lexus LX 600. По нашим подсчетам, за последние два года только на покупку машин Джокер потратил более 8 миллионов гривен. Владелец Telegram-канала живет в квартире на сто квадратных метров в элитном ЖК Чикаго. Апартаменты арендует не менее 2 тысяч долларов в месяц. В этом ЖК имеют квартиры экспредседателя ОП Андрей Богдан и основатель компании Saga Development, застройщик Андрей Вавриш.

Мы решили понаблюдать за Кравцем: как он живет, с кем встречается, куда ездит и на чем. 1 мая заметили, как на паркинг ЖК «Чикаго» заезжает Lexus LX 600, зарегистрированный на Романа Кравца. К нему подъезжает Toyota Land Cruiser – машины объединяются в кортеж.

На другой день Роман Кравец выходит из ЖК «Чикаго» в сопровождении не менее четырех охранников. Обычно в таком уровне безопасности нуждаются высокопоставленные должностные лица или топы из спецслужб. То есть те, чья должность предполагает угрозу жизни или здоровью. Источник, близкий к Роману Кравцу, в разговоре с hromadske утверждает, что тот объяснял наличие охраны «подарком Малыша». Поэтому hromadske направило запросы в СБУ и УГО, чтобы выяснить, предоставляли ли они охрану владельцу Telegram-канала, требующему деньги у бизнеса. Но вот интересное совпадение: через неделю после начала слежки журналистов hromadske под ЖК Чикаго вдруг появились подозрительные машины с мужчинами внутри. Часами они стояли рядом и просто смотрели на нас. Утром 8 мая один из этих мужчин подошел к нашему журналисту, представился сотрудником СБУ Андреем и попросил не беспокоиться, ведь «у нас своя работа, а у вас своя». Несмотря на эти нюансы, нам удалось зафиксировать, что время от времени «Джокер» наведывается в бизнес-центр «Парковый», где часто собираются нардепы из «Слуги Народа». Начало карьеры и большое будущее История успеха Кравца начинается в 2015 году. Тогда на 205 избирательном округе в Чернигове на довыборах в парламент было два кандидата — представитель партии «Блока Петра Порошенко Солидарность» Сергей Березенко и Геннадий Корбан, который выдвигался от партии «УКРОП». Эти выборы были эпическими — с блокировкой автомобилей, столкновениями и раздачей продуктовых наборов. В это время Роман Кравец появился в окружении Корбана и взялся помогать ему с выборами и информационными кампаниями. Стал для него достаточно близким человеком. Перед сменой власти в 2019 году Кравец уже имел определенные связи среди чиновников. В частности, теплые отношения у него возникли с Андреем Богданом — тогда еще адвокатом влиятельных людей, а позже — главой Офиса президента. А также со Светланой Крюковой, заместителем главного редактора пророссийского издания «Страна.ua», которое находится под санкциями СНБО. Богдан как раз стал важной частью команды Владимира Зеленского и, в частности, отвечал за наполнение списков партии «Слуга Народа». Из разных источников нам подтвердили: выбирая людей на последние несколько вакантных мест в списке, Андрей Богдан просто листал свою телефонную книгу. Так он остановился среди других на Романе Кравце, которого и пригласил в список 153 номером. В Верховную Раду тот не прошел. В 2019 году с приходом к власти «Слуги Народа» Андрей Богдан, Геннадий Корбан и Светлана Крюкова, активно общавшиеся до этого, поссорились. Последние двое завели Telegram-канал "Джокер". Романа Кравца взяли админом и помощником. Они постились стиральные машины — писали должностным лицам от имени других чиновников, а сами переписку потом сливали в сеть.

Крюкова и Корбан, по данным наших источников, сохраняли влияние на канал до 2021 года. Равномерно Роман Кравец отстранил их от способности влиять на контент — некие наши источники, описывая эту историю, употребляли слово «рейдерство». Так Кравец стал единоличным владельцем «Джокера». В это время канал начал превращаться в рупор ОП.

Сейчас "Джокер" публикует посты с оправданием властей. Гражданское общество задает вопрос о фортификационных сооружениях на Харьковщине. «Джокер» говорит: «Вчера по всему ТГ кричали, что в Харькове нет укреплений. Сегодня тишина. Укрепления появились. Удивительно, правда? Друзья, достаточно внутри друг друга друг уничтожать. После войны разберемся».

Журналисты обвиняют в коррупции заместителя генпрокурора. «Джокер» перепитывает его оправдание.

Украинцы считают ненормальным признаки ручного контроля Татарова и Ермака над некоторыми органами власти? «Джокер» говорит, что проблема — в этих украинцах: «Нам конец будет именно тогда, когда уволят Татарова или Ермака. И антикоррупционеры этого добиваются. Они добиваются конца Украины».

Мы обратились за комментарием к самому Роману Кравцу. Нам удалось получить его контакт, который есть у очень узкого круга людей. Однако Кравец не ответил ни на звонки, ни на сообщение.

Между тем у него есть неплохие шансы стать депутатом Верховной Рады. Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявлял, что многие народные депутаты хотят уйти из парламента. А это значит, что на их места придут следующие из списка, не прошедшие в парламент сразу после выборов 2019 года. Недавно в ВР зашел 147-й Николай Тарарин. Роман Кравец в списках «Слуги Народа» - 153-й.

Нет, это еще не конец!

После того, как hromadske выпустило анонс этого материала, Роман Кравец ответил на наши сообщения. До этого он молчал. По словам Кравца, он был "Джокером", но канал продал 2 года назад. Кому – не знает. Продал якобы за 2 миллиона долларов в криптовалюте. Доказать это за несколько часов переписки не смог. Хотя доказательством могло быть что угодно — от скриншотов сделок или деловых переговоров до транзакций.

Ниже приводим фрагменты переписки:

— Был мой канал давно, продал 2 года назад и забыл о нем.

– А кому продали?

— Не знаю, предложили 2 миллиона долларов. Я согласился и от этой грязи отошел.

По словам Романа Кравца, он выезжает за границу, потому что ВЛК сочла его непригодным к военной службе.

— Наверное, пропускают за белым билетом, я в этом не понимаю вообще. Если что, я не знаю.

Охрана у Романа Кравца, по его словам, есть, но частная.

- Да, у меня есть охрана из двух машин, все мое, все на меня записано, все официально. Это частная охрана, какая государственная? Почему государство должно давать мне охрану? Если вы видели у меня охрану, у вас есть возможность узнать, кто эти люди, и что они вообще никакого отношения к государству не имеют.

Мы попросили Романа предоставить договор с охранной компанией, но он этого не сделал. Также мы предложили Кравцу прийти на интервью. От встречи под запись он отказался. Но мы все равно на это надеемся. Так же как и на доказательства якобы продажи Telegram-канала, которые мы готовы опубликовать. Однако по состоянию на данный момент — никаких фактов, которые опровергли бы, что он остается владельцем «Джокера», Кравец не предоставил редакции.

Познакомиться Роман Кравец согласился не под запись, один на один — когда вернется в Украину. В настоящее время он находится в Нидерландах.





Последние новости Украины:

В Украине задумались о создании военной полиции: чем она сможет заниматься

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить