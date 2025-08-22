Политолог-международник Максим Яли заявил, что встреча Зеленского и путина крайне маловероятна, ведь кремль считает президента Украины нелегитимным и не может отказаться от своих слов, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт напоминает о том, что именно сказал помощник путина Ушаков по поводу встречи в Зеленским: что кремль готов рассмотреть повышение представительства российской переговорной делегации. То есть, констатирует он, речь идет не о том, чтобы отправить на переговоры вместо Мединского, которого никто не воспринимает, министра иностранных дел Лаврова, это, конечно, повышение уровня, но не встреча президентов.

«Почему я скептически к этому отношусь? Вот мой главный аргумент. На протяжении как минимум последних 6 месяцев, когда начались телефонные разговоры между президентами США и рф, путин постоянно подчеркивал, что Зеленский нелегитимный. Он заявлял об этом еще с прошлого года, когда истек срок полномочий Зеленского», – отмечает Максим Яли.

Соответственно, объясняет эксперт, если путин согласится на встречу с Зеленским, то он автоматически признает легитимность президента Украины и потеряет свою эту козырную карту. Ведь, напоминает он, путин также постоянно говорил, что, если что-то и подписывать, то с легитимным президентом Украины, иначе пройдут выборы и новая власть не признает достигнутых договоренностей.

«Поэтому сейчас, конечно, нужно наблюдать за ситуацией. И я уверен, что путин еще будет пытаться отказаться от этой встречи. Я уже не говорю о фоне, о личной неприязни, она тут у нас обоюдная, естественно. Поэтому если встреча будет, если она будет достигнута, тем более на протяжении следующих двух недель, то это будет огромный прорыв», – подчеркивает Максим Яли.

