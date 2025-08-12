Жена нового начальника прокуратуры Закарпатской области Мирослава Пацкана неоднократно появлялась в соцсетях с аксессуарами, похожими на люксовые бренды от Rolex и Cartier. После вопросов журналистов об отсутствии аксессуаров в декларации Пацкан заявил, что все это «фабричный Китай», а эти фото из соцсетей Натальи Пацкан – исчезли.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Новый генпрокурор Руслан Кравченко назначил Мирослава Пацкана на должность в июле. Изучая его биографию, журналисты обратили внимание на Instagram-страницу ужгородского бутика брендовой одежды, владелицей которой является супруга прокурора. Там Наталья Пацкан, рекламируя товар, сама регулярно фотографируется с двумя часами, похожими на Rolex Datejust и Cartier, каждый из которых стоит по меньшей мере по восемь тысяч долларов, а также с кольцом, похожим на Cartier, стоимостью около одиннадцати тысяч долларов. Ни одного из этих украшений в декларации Пацкана нет.

















Сам прокурор в ответе журналистам заявил, что эти украшения просто похожи на известные бренды, и были привезены из Китая. Однако, после обращения журналистов с запросом в Пацкан, часть фото с часами и кольцом исчезли с Instagram-страницы бутика.

Интересно также, что супруги Пацканы, судя по декларации, проживают сразу в двух квартирах в дорогом ЖК на Печерске в Киеве. Жилье оформлено на бабушку жены.

По словам главы прокуратуры Закарпатья, женщина ранее продала свою старую квартиру в Киеве, чтобы проинвестировать в покупку двух более новых, где впоследствии и поселилась семья прокурора. Журналисты выяснили, что эту старую квартиру бабушка получила в подарок всего за месяц до продажи.



