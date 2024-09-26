На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами, пишет УНН .
В тексте автор петиции отметил, что есть серьезные сомнения в эффективном руководстве Елены Думы, поскольку последние факты свидетельствуют о ее вероятной причастности к пророссийским политикам и указывают на возможные злоупотребления. В частности, автор напомнил о том, как Украина едва не потеряла люксовую яхту экснардепа-изменника виктора медведчука из-за "бездействия и неэффективного управления" со стороны Думы.
Кроме того, инициаторы отметили непрозрачность в деятельности АРМА, ведь отчеты о деятельности агентства "часто не отражают реальной картины" по управлению активами и результатам работы агентства. Более того, еще ни разу не производился внешний независимый аудит работы АРМА.
"Учитывая вышесказанное, мы настоятельно просим Вас инициировать проверку деятельности Елены Думы в должности председателя АРМА и принять решение об ее увольнении. Мы верим, что только компетентное и добропорядочное руководство способно обеспечить эффективное функционирование агентства, которое играет важную роль в борьбе с коррупцией. государственных интересов", - говорится в тексте петиции.
Бывший нардеп Игорь Мосийчук отметил, что именно его команда стала инициаторами указанной петиции, ведь "разного рода оснований для освобождения Думы предостаточно".
В то же время, по его словам, есть две главные причины, которые не позволяют Елене Думе работать главой АРМА:
- Сотрудничество с пророссийскими политиками-коллаборантами направлено на защиту их арестованных активов (пример история с яхтой медведчука).
- Неэффективное использование арестованных активов, находящихся в управлении АРМА, приносящему воюющему государству многомиллионный ущерб (например, неиспользование железнодорожных вагонов), которое во время войны должно квалифицироваться исключительно как диверсия.
"Итак, подписывай петицию за освобождение #госДумы Елены Думы с должности главы АРМА и очисти свое государство от мародеров и вражеских диверсантов", - призвал Мосийчук.
Если петиция наберет 25 тысяч голосов, ее должен рассмотреть премьер-министр Денис Шмигаль. На сбор подписей 90 дней.