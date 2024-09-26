В тексте автор петиции отметил, что есть серьезные сомнения в эффективном руководстве Елены Думы, поскольку последние факты свидетельствуют о ее вероятной причастности к пророссийским политикам и указывают на возможные злоупотребления. В частности, автор напомнил о том, как Украина едва не потеряла люксовую яхту экснардепа-изменника виктора медведчука из-за "бездействия и неэффективного управления" со стороны Думы.

Кроме того, в СМИ и среди общественности неоднократно звучали подозрения в возможном использовании руководством АРМА своих полномочий в коррупционных целях, в частности, при передаче активов в пользование или их продаже. Такие действия могут нанести значительный ущерб государству и гражданам.

Елена Дума

Кроме того, инициаторы отметили непрозрачность в деятельности АРМА, ведь отчеты о деятельности агентства "часто не отражают реальной картины" по управлению активами и результатам работы агентства. Более того, еще ни разу не производился внешний независимый аудит работы АРМА.

"Учитывая вышесказанное, мы настоятельно просим Вас инициировать проверку деятельности Елены Думы в должности председателя АРМА и принять решение об ее увольнении. Мы верим, что только компетентное и добропорядочное руководство способно обеспечить эффективное функционирование агентства, которое играет важную роль в борьбе с коррупцией. государственных интересов", - говорится в тексте петиции.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук отметил, что именно его команда стала инициаторами указанной петиции, ведь "разного рода оснований для освобождения Думы предостаточно".

В то же время, по его словам, есть две главные причины, которые не позволяют Елене Думе работать главой АРМА:

Сотрудничество с пророссийскими политиками-коллаборантами направлено на защиту их арестованных активов (пример история с яхтой медведчука).

Неэффективное использование арестованных активов, находящихся в управлении АРМА, приносящему воюющему государству многомиллионный ущерб (например, неиспользование железнодорожных вагонов), которое во время войны должно квалифицироваться исключительно как диверсия.

"Итак, подписывай петицию за освобождение #госДумы Елены Думы с должности главы АРМА и очисти свое государство от мародеров и вражеских диверсантов", - призвал Мосийчук.