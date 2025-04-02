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Высший антикоррупционный суд отказал в проведении заочного расследования в отношении бывшего народного депутата Георгия Логвинского, которого НАБУ и САП подозревают в организации завладения более 54 млн. грн. государственных средств, сообщает «Слово и дело». Такое решение 1 апреля принял следователь судья ВАКС Виталий Крикливый. Однако по данным источника в НАБУ, следователи вроде бы все равно будут продолжать расследование уголовного дела и якобы готовят новые подозрения по этому делу, кроме Логвинского, еще и в частности бывшего первого заместителя министра юстиции Наталии Бернацкой (в девичестве – Севостьянова) и экс-представителя.

Наталья Бернацкая, которая, судя по данным Единого государственного реестра судебных решений, похоже до сих пор находится под следствием как подозреваемая в уголовном производстве №52017000000000361 (дело «Золотого мандарина ойл»), еще в 2023 году сла залог в 7 миллионов гривен, наверное, чтобы не сидеть в СИЗО.

Как напоминает «Украинская правда», в январе 2020 года стало известно, что Офис генпрокурора подписал подозрения для экснардепа из Народного фронта Георгия Логвинского и бывшего первого заместителя министра юстиции Наталии Бернацкой. Им инкриминируют якобы воровство из госбюджета 54 миллиона гривен.

Средства якобы выводились через компанию «Золотой мандарин ойл», которую связывают с бывшим нардепом Георгием Логвинским.

В 2015 году правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ (на тот момент занимал Бабин) якобы получил от «Золотой мандарин ойл» предложение мирно урегулировать спор между этой компанией и «Киевэнерго». Связанная с Логвинским фирма якобы ушла в ЕСПЧ из-за якобы долга более чем на 38 миллионов гривен. "Золотой мандарин" якобы предложил мирное урегулирование, и Бабин, по данным следствия, якобы на него согласился.

Следствие считает, что правительственный уполномоченный, якобы «действуя по предварительному сговору со служебными лицами Министерства юстиции Украины, представителями юридических лиц частного права, достоверно зная о размере реальной задолженности ПАО «Киевэнерго» перед ООО «Золотой мандарин ойл» вопреки интересам службы» в отдельности от имени правительства.

В связи с якобы «мирным урегулированием спора» ЕСПЧ снял дело с рассмотрения и обязал Украину заплатить «Золотому мандарину». После этого компания якобы получила более 54 миллионов гривен.

В Минюсте якобы утверждают, что законно выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека.

В свою очередь, «Золотой мандарин» якобы использовал деньги не для погашения своей 700-миллионной задолженности перед Родовид Банком и не для своей хозяйственной деятельности, а якобы перевел на счета связанных физических лиц и, вероятно, фиктивных фирм.

Как сообщали СМИ, в начале ноября 2017 года эксзаместитель министра юстиции Наталья Севостьянова якобы вышла замуж за юриста Руслана Бернацкого, который является основателем и владельцем международной юридической компании «Integrites», которая еще до марта 2022 года якобы работала в Москве и как будто бы работала в Москве и работала в Москве.

Руслан Бернацкий якобы давний знакомый и партнер Андрея Портнова. Говорят, что якобы именно Портнов и познакомил Бернацкого с Севостьяновой. При президентстве Януковича Портнов занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины и руководителя Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

Наталья Бернацкая работала также секретарем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в 2018-2019 гг.

Несколько лет назад журналисты проекта «Следство.Инфо» рассказали о блестящей карьере чиновницы Севостьяновой-Бернацкой и исследовали не менее блестящую ее электронную декларацию. К примеру, несмотря на низкие доходы в 2014 году Севостьяновой якобы удалось приобрести два люксовых внедорожника Лексус RX350 и Порше Каен. Говорит, что родители всю жизнь собирали деньги и купили машину для себя.