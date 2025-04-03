Военный эксперт Олег Стариков рассказал, повлияют ли контракты на миллион для мужчин от 18 до 25 лет на желание воевать и вообще успехи мобилизации, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Толку в боевые действия это никакого не принесет, потому что солдат должен быть, во-первых, подготовленный. Он должен иметь соответствующий уровень физической и моральной подготовки, он должен пройти боевое слаживание. Но я вас сейчас удивлю. Я считаю, что это решение (ред. – о контрактах на миллион) верное. Потому что это позволит после окончания боевых действий влить новую струю из числа молодых 18-25 лет, которые добровольно пришли на контрактную службу», - объясняет Олег Стариков.

Как он подчеркивает, вообще во всех странах мира, будь это свободная Украина, тоталитарная россия, трампистские США, мужчины и женщины всегда идут на воинскую службу только по четырем причинам.

Первые, рассказывает эксперт, – это кадровые офицеры, для которых воинская служба – это призвание, вторые – это патриоты, которые пришли во время войны и уйдут после, им также нужно будет пройти социальную адаптацию, медицинскую реабилитацию и так далее. Третьи, продолжает он, - это те, кто хочет заработать, и четвертые – те, кто хотят законно убивать.

«Если будет набрано хотя бы 10 тысяч человек (ред. – по этим контрактам), то после демобилизации останутся 5 тысяч, которые после этого пойдут в военные училища и станут офицерами, если сдадут экзамены, кто-то из них станет сержантами, а кто-то подпишет контракт и тому подобное. И это уже будет основа кадровой профессиональной армии», - заключает Олег Стариков.

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