Видимо, это первый кейс, когда военнослужащего и так называемого добровольца приходится возвращать на службу через ДБР.

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Многие активности сейчас о выборочном правосудии, о показательной расправе «за борьбу» Шабунина против преступной системы. Но, друг, погоди, – нельзя говорить на дерьмо, что оно пахнет, когда сам в нем по уши.

Виталий в принципе сделал себе имя на громких медийных скандалах, основатель ОО «Центр противодействия коррупции», которое за 12 лет освоило более 8 млн долларов только грантовых средств. ТрО в НАПК. Не всем так везет.

При этом PR-составляющая у топового антикоррупционера была всегда на уровне. Его ОО уверенно приписывает себе 200+ приговоров по коррупционным делам, адвокацию более 50 антикоррупционных законов, в том числе запуск публичного декларирования, но без существенной детализации: что было сделано, в каком объеме, когда. Так же и с военной службой – при любом случае VIP -сержант не забывал напомнить, что он на службе с 2022 года.

Если проще Шабунин специализируется на «информационных атаках». Кулуарный технолог , который одной стороной лоббирует интересы НАПК, а другой работает по звонку, когда нужно зачистить под заказчика «кабинет» в условном госучреждении.

К примеру, 17 июля 2024 года Шабунин с пафосом приветствовал уже эксминистра обороны Умерова с аудитом по стандартам НАТО. «Умеров, браво!» – пишет он.

А через полтора месяца, 6 сентября, тот же Умеров — вдруг «тотальный провал». Что изменилось за 1,5 месяца, господин сержант?

И когда мы уже говорим о двойных стандартах и выборочном правосудии… Человек, который годами пилит грантовые бюджеты на антикоррупционной риторике, забывает задекларировать 0,5 га земли под Киевом с выходом к воде . И еще однажды случайно опрокидывает 1,7 млн грн грантов на собственный ФЛП . Да, просто забыл. Так бывает, когда много работы, медийных выходов и заказов.

В этом контексте история о нерастаможенном авто, который катает Шабунина по ресторанам Киева — кого это шокирует? Ибо раздражает даже не то, что он уклонился от службы, а то, как он это выставляет за преследование . Типа, «государственная система хочет уничтожить меня». Да, именно тебя, потому что ты последний бастион. Если Шабунина переведут из НАПК обратно в часть — рухнет оборона, сломается все и исчезнет Starlink .

Если же серьезно. В армии все просто: кто ты по должности, то и выполняй. Но не в случае Шабунина. Он в ТРО — но три года где-то в НАПК . Армия – структура с четким регламентом. Но для Шабунина это сцена, где он сам придумал роль «реформатора».

И вопрос напоследок: а есть еще кто-нибудь, хоть один человек, кроме Шабунина, которого в период войны отправляли из ВСУ в НАПК по крайней мере на неделю?





