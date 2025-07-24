Об этом пишет сайт Акценты.



Запланированный на 23 июля онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия «Славутский комбинат Стройфарфор» не состоялся – не нашлось ни желающего принять участие в торгах. Это уже не первый случай, когда крупные объекты государственной приватизации остаются без покупателей. Причины разные – от реального состояния активов до чрезмерно оптимистических ожиданий государства по цене и перспективам.

В августе на аукционе появится еще один громкий объект крупной приватизации – ЧАО «Винницабытхим». Его представляют как прибыльное предприятие с историей, производственными мощностями и доходом более 850 миллионов гривен за 2024 год. Но реальные вопросы начинаются уже после первого взгляда на финотчет.

Такой результат завод показывал прежде всего благодаря производству известных брендов SARMA и «Вухастик». Проблема в том, что ни один из этих брендов не принадлежит самому предприятию. Это украинские ТМ, права на которые днепровская компания. То есть завод выступал исключительно как подрядчик, и после смены владельца эти контракты могут просто не продлиться.

Соответственно новый владелец должен иметь либо собственные раскрученные бренды, либо быть готовым инвестировать в новые – от маркетинга до дистрибуции. А это – минимум три года и десятки, а то и сотни миллионов гривен. Например, запуск одного среднего бренда в категории бытовой химии с построением национального присутствия стоит от 2 до 5 миллионов долларов и требует системного управления.

На бумаге ЧАО «Винницабытхим» выглядит привлекательно: доходы, отчеты, знакомые бренды. Но в реальности – более 134 миллионов гривен долгов, отсутствие собственных брендов, никакого действующего контракта, старая база из 80-х и юридические риски из-за санкционного прошлого.

Так что возникает логичный вопрос: кому и для чего реально может понадобиться этот объект с долгами, старым оборудованием и неопределенным юридическим будущим?

Кто может быть потенциальным инвестором?

Большие FMCG-компании? В большинстве своем они уже имеют собственные производственные площадки – в Украине или за рубежом – и проверенных подрядчиков. Им проще и выгоднее производить продукцию на надежных контрактных предприятиях, чем покупать объект с долгами, юридическими рисками и изношенным оборудованием.



Иностранные инвесторы? В настоящее время – маловероятно. Большинство международных игроков воздерживаются от инвестиций в промышленные объекты в Украине из-за войны, рисков инфраструктуры и нестабильности.



Большие торговые сети? Теоретически, да. У них есть свои private label (собственные ТМ), которым не нужна раскрутка. Но объемы производства «ВПХ» – до 80 тысяч тонн в год – могут превышать их реальные потребности. У всех ключевых сетей уже есть дешевые и современные производственные решения под ВТМ на гибких условиях, а не из-за приобретения устаревшего актива с потенциальными затратами на 1,5 миллиарда гривен (включая стартовую цену, долги и модернизацию).



Итак, завод не имеет ни ключевого актива – бренда, ни гарантированного клиента, ни модернизированной инфраструктуры, чтобы привлечь крупного системного игрока.

Что завод действительно имеет по факту:

Российский бизнес – в списках должников

Одна из главных проблем в этой истории – завод должен более 21 миллиона гривен российским компаниям. Почти 19 миллионов – «Невской косметике», еще более 2 миллионов – «Бреннтага». Обе – с русскими корнями, обе под санкциями. Но на бумагах они до сих пор кредиторы. То есть завод официально обязан платить агрессору. Новому собственнику придется либо воевать с этими долгами в госструктурах, либо платить самостоятельно и рисковать репутацией.

134 миллиона долгов: скрытая нагрузка для инвестора

Несмотря на задекларированную прибыль, «Винницабытхим» имеет значительную долговую нагрузку. долги, согласно условиям приватизации, новый собственник обязан погасить в течение шести месяцев после приобретения. Таким образом, фактическая финансовая нагрузка почти равна половине стартовой стоимости лота – и это без учета затрат на модернизацию.

Юридическая бомба: санкции, аресты и риски со стороны России

ЧАО «Винницабытхим» – это не просто предприятие, а санкционный актив, конфискованный в рамках политики государства против российских собственников. Формально он передан Фонду госимущества и выставлен на приватизацию. Но по внешней законности – огромная юридическая неопределенность.

Подобные кейсы уже встречались: бывшие бенефициары из РФ активно оспаривают конфискации в международных судах, и в некоторых случаях процессы продолжаются годами.

Проблема не только в том, что российская сторона может попытаться вернуть актив. В процессе инвестор попадает в длительные судебные баталии в Украине и за рубежом и вынужден тратить ресурсы на юридическое сопровождение, а иногда и нести репутационные потери за работу с активом, имеющим «российский след».





Фонд госимущества не гарантирует, что новый собственник будет полностью защищен от подобных претензий. Напротив – инвестору придется самостоятельно отвечать в случае исков, не имея реальных механизмов государственной защиты.

Остатки "совка" вместо современного производства

Большинство производственных корпусов – еще с 70–80-х годов. Ремонты не производились годами, некоторые помещения напоминают состав советского бытхима, а не современный кластер.

Официальные данные подтверждают, что основной профиль – порошковые средства, хотя рынок давно перешел на капсулы и жидкости. То есть все – не просто устаревшее, а нерелевантное современному FMCG.

Эксперты говорят: чтобы все обновить хотя бы частично, нужно вложить от 300 до 500 млн. грн.

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Ситуация выглядит как вызов: либо найдется инвестор-энтузиаст с сотнями миллионов на модернизацию и создание нового бренда, либо государство рискует остаться с балластом на балансе.

Чтобы вывести предприятие на прибыль, инвестору придется не только гасить долги, но и создать с нуля новый продукт, новый бренд и отстроить дистрибуцию. А это – годы работы и сотни миллионов вложений.

Фонд госимущества возлагает большие финансовые надежды на этот объект крупной приватизации. Но пока публично не заявился ни один желающий поучаствовать в аукционе.

Найдется ли в Украине игрок, способный взять на себя этот риск и ответственность – увидим совсем скоро.