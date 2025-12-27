Президент ПДМШ імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко пояснив, що у 2025 році українська демократія встояла, але все ще під загрозою через такі рішення, як засекречення даних про СЗЧ, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

«Літні протести показали, що імунітет України ще існує. Тобто, коли ми підходимо до прірви автократії, щось трапляється і ми від неї останньої миті відходимо. Думаю, що це хороші сигнали. Якщо ми сутнісно не будемо відрізнятись від росії, то ми приречені на поразку. Мова важлива, віра важлива, прапор важливий, пантеон героїв важливий, але якщо за цим ховатиметься та сама сутність, то ми приречені, бо з однакових сутностей завжди перемагає більша», – пояснює Геннадій Друзенко.

Отож, констатує він, картонний Майдан влітку, тиск і звільнення Єрмака у росії уявити неможливо, тому це тішить і дає маленьку, але реальну надію на майбутнє і на Україну, яка відрізнятиметься не тільки формою, а й суттю від свого головного ворога.

У прірву ми не впали, зазначає гість програми, але і не розвернулись. За його словами, найбільш символічна історія у цьому контексті – це засекречена кількість випадків СЗЧ і дезертирства, тобто цифра вже настільки зашкалювала, що влада вирішила не виправляти причини такої ситуації, а просто приховати інформацію, нічого кращого не придумали.

«І в цьому ,як у краплі води, відбивається підхід української влади до розв'язання проблем. Тобто, якщо проблеми серйозні, заглиблені і хронічні, як хвороби, то треба їх просто сховати. Думаю, що це якраз от інша шалька терезів, яка веде нас до поразки. І так у багато інших речах, просто СЗЧ – найбільш свіжий і найбільш яскравий приклад. За останніми даними, які були оприлюднені на сайті офісу генерального прокурора, у нас самовільно залишили частину і стали дезертирами більше людей, ніж складала українська армія на початок великої війни. От цифра підбиралась туди, за 250 000. Нагадаю, на початок війни у нас у ЗСУ військовослужбовців було 215 000. Замість робити висновки і змінюватись, ми починаємо приховувати одну зі своїх найстрашніших хвороб», – підсумовує Геннадій Друзенко.

