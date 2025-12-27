Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що вздовж кордону і лінії фронту у нас сама собою може виникнути демілітаризована зона через депопуляцію і ризики для безпеки, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, війна на виснаження – це дуже серйозна річ, потрібно враховувати різні фактори, зокрема соціальні і демографічні. За його словами, з’явилась не дуже приємна новина: заступник директора Інституту демографії Національної академії наук України Олександр Гладун попередив про загрозу появи масштабних безлюдних територій. Йдеться про те, розповідає експерт, що процес вимирання сіл на півночі Сумщини та Чернігівщини, що розпочався ще до 2022 року, наразі став незворотнім через постійні обстріли.

«Навіть у разі заморозки війни вздовж кордону та лінії розмежування утвориться щонайменше 30-кілометрова санітарна зона, де проживання цивільних буде неможливим через замінування та інші ризики для безпеки. Це доволі-таки несприятлива тенденція вимирання сіл. Ми знаємо, це було і раніше, але, на жаль, у нас виникає своєрідна демілітаризована зона сама по собі, тому що немає людей, мало їх там. Ну, буде розвиватись дика природа», – розповідає Олександр Мусієнко.

Отож, констатує експерт, виникає питання, що буде з цими територіями, хто їх заселить, хто буде там вести господарство, а відтак демографічна ситуація складна. Також, зазначає він, демографи прогнозують концентрацію людей у великих містах, наприклад, у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі.

«Депопуляція периферії створить загрозу територіальної ерозії, коли величезні ділянки держави будуть фактичного без людського контролю. Ми заказники там будемо створювати, національні парки чи що? Питання дуже серйозне. Це загалом про демографію і виклики війни на виснаження. Ми про це теж повинні думати», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Бортник оцінив, чи варто розраховувати на закінчення війни у ​​2026 році.

Також Politeka писала про те, що Старіков підсумував ситуацію на фронті за 2025 рік: інерційна міць проти адаптивної живучості.