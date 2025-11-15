На судебном заседании прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры зачитал стенограмму разговора между Сергеем Шефиром и Тимуром Миндичем, в котором невольно вспомнили Максима Криппу.



В диалоге они обсуждали залог бывшего вице-премьера Александра Чернышева и договаривались взять необходимую сумму из так называемой «кассы», которая, вероятно, является Максимом Криппой. Однако этот ключевой момент почему-то оказался без внимания большинства СМИ.

Как выяснилось, залог действительно был внесен — и сделали это люди, связанные со структурами бизнесмена Максима Криппы. Таким образом, именно он и оказался владельцем той самой «кассы», о которой говорилось. Факт подтвержден материалами следствия, но в медиапространстве об этом тишина.





История приобретает черты фарса. Максим Криппа инициировал внутреннюю проверку, чтобы доказать, что он не имеет отношения к внесению залога за Чернышева. В результате «расследования» выяснилось, что деньги внесла некая Дария Бедяя — бывший маркетинговый директор Криппа. По официальной версии, именно у нее «неожиданно нашлось» 44 миллиона гривен, которые она якобы решила внести за вице-премьера, а после этого перестала выходить на связь и вскоре была уволена.

Такое объяснение выглядит, мягко говоря, неправдоподобным. В результате попытка дистанцироваться от скандала только сильнее связала имя Криппы с делом Чернышева. То, что начиналось как расследование коррупционных схем в высших эшелонах власти, постепенно превращается в историю о корпоративной «прозрачности», где фигурант расследует самого себя.





