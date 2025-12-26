Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що загалом мирний план США в останній редакції для нас не є небезпечним, але неприємний, проте, все одно занадто багато незакритих питань, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, Зеленський запропонував, що можна навіть вибори та референдум провести одночасно, але референдум за всім мирним планом, а не лише про те, що хтось звідкись відступає. Звичайно, констатує він, ніхто не дасть голосувати в росії і на окупованих територіях.

«Чи небезпечний для нас такий договір? Я тут підводного каміння якогось великого для нас не бачу. Чи неприємний він нам? Звісно. Ми дозволяємо росіянам тимчасово окупувати якісь території – це дуже неприємно. Красти частину нашої електроенергії – це дуже неприємно. Але для мене цей договір бачиться як регресивна деталізація, ескалація застережень, договір з логікою, що протікає, і юридична гідра, тому що відкриті залишилися питання, і щойно ми починаємо в них поглиблюватися, все стає гірше», – розмірковує Михайло Шейтельман.

Зокрема, зазначає він, незрозуміло, з якого моменту має діяти цей договір, коли його підписувати, зараз чи чекати на референдум, чи можна розділити, як описати на папері вільну економічну зону, якщо вона буде. Тобто, пояснює експерт, якщо ми спочатку всі погодимося з цим мирним планом, а потім готуватимемося до виборів і референдуму, то це вже голосування на літо, а весь цей час війна буде тривати, а цей папірець – просто припадати пилом на столі, ніби його хтось підпише. Також, додає він, Зеленський сказав, що для виборів США мають домовитися про припинення вогню, а ще залишається невирішеним питання із ЗАЕС, з територіями, та й по суті із санкціями, адже Європа не їх не зніме, з репараціями, адже втрати зростають, доки бойові дії продовжуються.

«Ви розумієте, що це величезне нагромадження (ред. – різних пунктів плану з різними гравцями), бо це справді спроба визначити новий світовий порядок. І підписати це просто нереально, взагалі ніяк», – наголошує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман заявив, що росіяни прирівнюють слово «переговори» до слова «мир», і пояснив різницю.

Також Politeka писала про те, що Томенко пояснив, чому Україна погодилась на вибори у мирному плані.