Подорожчання проїзду в Житомирській області набуде чинності з 20 грудня на приміських і міжміських автобусних маршрутах, передає Politeka.

Про це повідомила Новогуйвинська громада, а перевізники вже розмістили оголошення в транспорті.

За словами керівника компанії-перевізника ТОВ «Сав-Транс» Аркадія Савіцького, ціни підвищать на 2–3 грн на всіх приміських та міжміських рейсах. Основні причини — зростання вартості пального та акцизів, а також зменшення кількості пасажирів у зимовий період.

На маршруті №115 «Автостанція Житній ринок — Озерне» один рейс становить близько 20 кілометрів. Водій Олег пояснив, що підвищення тарифу пов’язане зі збільшенням витрат на паливно-мастильні матеріали.

«Вчора таблички на базарі коштували 70 гривень, стали 120. Тут так само: на одну поїздку витрачаю близько 12 літрів пального — це 600 гривень», — зазначив він.

Пасажирка Олена повідомила, що нинішня вартість поїздки до Пряжева становить 22 гривні, і після підвищення тарифу вона зросте до приблизно 25. За її словами, це суттєво вплине на сімейний бюджет при мінімальній зарплаті.

Інші користувачі ставляться до змін по-різному. Пасажирка Олеся вважає підвищення виправданим, оскільки воно відображає реальні витрати перевізника. Натомість Анатолій, пільговик та інвалід війни, не був поінформований про зміну ціни і зазвичай користується маршрутом для поїздок до лікарні.

Станом на середину грудня близько десяти перевізників подали до департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА листи про намір підвищити ціну. Серед них напрямки Житомир — Озерне, Житомир — Зарічани, Житомир — Іванівка та Житомир — Довжик. За словами начальника відділу транспорту Валерія Ясинецького, тарифи на приміські та міжміські автобусні рейси регулюються перевізниками самостійно, оскільки держава скасувала обмеження на їх встановлення.

З 15 грудня 2025 року, вартість проїзду на маршруті «Автостанція Житній ринок — Озерне» становить 25 гривень. Подорожчання проїзду в Житомирській області почало діяти з 20 грудня і будуть застосовуватися на всіх приміських та міжміських рейсах компанії.

