Колишній депутат Верховної ради, один із багатолітніх керівників «Партії регіонів» (згодом ОПЗЖ) та нинішній член Ради Національного банку України за квотою ВР Василь Горбаль попри четвертий рік війни продовжує підтримку та лобізм інтересів Української православної церкви Московського патріархату в Україні.

Пише сайт Vlasti.

Як нещодавно повідомляв УНІАН, Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm оприлюднила матеріал про фінансування та лобізм інтересів Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Особливу увагу приділено діячам, які активно сприяли поширенню впливу російської церкви у столиці.

Серед ключових лобістів у Києві названо колишнього голову фракції «Партії регіонів» у Київраді Олексія Омельяненка. За даними розслідувачів, він був головним рушієм виділення десятків земельних ділянок для будівництва храмів та каплиць УПЦ МП, часто з порушенням процедур та всупереч протестам громадськості. Його партнером у релігійних проєктах виступав Василь Горбаль. Їхні стосунки мають давню історію: вони були бізнес-партнерами в «Укргазбанку», проте пізніше їхні шляхи розійшлися зі скандалом.

Як пишуть журналісти InformNapalm, Омельяненко — давній друг одіозного колишнього настоятеля Лаври Павла Лебедєва, вони жили поруч і навіть сиділи поруч на засіданнях Київради.

Василь Горбаль також має тісні багатолітні зв’язки з українським олігархом Вадимом Новинськім, якого вважають одним з головних спонсорів УПЦ Московського патріархату та на якого ще у грудні 2022 року влада наклала санкції за причетність до пособництва країні-агресору. Справу щодо нього розслідують за такою статтею – 111-2 КК (пособництво державі-агресору).

Зв’язок самого Василя Горбаля з УПЦ МП, зокрема очильником митрополитом Онуфрієм, та одіозними людьми з кремлівського оточення налічує щонайменше близько 20-ти років, просуваючи у своїх інтерв’ю концепцію «російського світу».

З 2007 року Горбаль і Омельяненко разом були членами правління організації «День Хрещення Русі», яка організовувала святкування релігійних свят у столиці під патронатом РПЦ, а також спільно привезли до Києва лояльного тоді Кремлю Андрія Кураєва.

У липні 2011 році народний депутат та член Міжсоборної присутності РПЦ Василь Горбаль привіз у Київ путінського лідера рок-гурту «Брати Карамазови» Олега Карамазова для святкування під назвою «День Хрещення Русі – народне святкування» у Києві. Горбаль організовував святкування Хрещення Русі одночасно у Києві, Мінську та Москві, коли православна церква відзначає День Святого князя Володимира. Пізніше за це та інші «досягнення» Олег Карамазов отримав орден від самого Володимира Путіна.

За свою каденцію народного депутата Василь Горбаль лобіював інтереси УПЦ МП у парламенті, подаючи відповідні законопроекти.

Навіть вже не будучі депутатом у останні роки Горбаль підтримував УПЦ МП, ходив у перших рядах на проросійські паради «9 травня» разом з Вадимом Новинським, Євгеном Мураєвим та іншими колишніми регіоналами-втікачами.

Журналісти та окремі проукраїнські політики раніше не виключали, що Василь Горбаль може бути завербований спецслужбами рф через керівництво УПЦ МП та підтримує зв’язки з рф через Вадима Новинського

Наразі за інформацією з оточення Василя Горбаля, він разом з окремими лідерами ОПЗЖ готується до виборів в Україні та планує повернення у велику політику.

Проте активісти ГО, журналісти, ветерани та військовослужбовці готують звернення до керівництва держави, РНБО та Служби безпеки України з приводу накладення санкцій на Василя Горбаля за причетність до пособництва країні-агресору.