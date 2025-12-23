Дипломат Валерій Чалий пояснив, що Китай не грає на користь України, але поки не відправляє війська в росію, і над цим потрібно працювати, тому що Сі – єдиний, хто може вплинути на путіна, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

За словами гостя програми, очевидно, що Китай у 2013 році ухвалив рішення про стратегічне партнерство з Україною, яка буде залежною від росії при Януковича. Тобто, пояснює він, Китай ніколи не бачив Україну в іншому варіанті, а відтак Китай – не те, що не союзник України, а навіть і не стратегічний партнер.

«Що таке стратегічний партнер? Це коли є стратегічні спільні цілі, які можна досягти тільки удвох. Треба, щоб були спільні цінності. Умовно кажучи, не можуть бути дуже активними стратегічними партнерами авторитарна і демократична країни. Це також важливий базис для партнерства. Тому Китай не є нашим стратегічним партнером. Це треба прибирати. Наше завдання – мінімізувати можливості підтримки росії з боку КНР. От що нам треба досягти», – пояснює Валерій Чалий.

Китай, стверджує він, не грає на нашу користь, але поки що він стримується від того, щоб підтримувати росію, зокрема, військами, і нам потрібно працювати над тим, аби Китай не перетворився на ворога України. Загалом же, констатує дипломат, якби не Китай, російсько-українська війна закінчилася би набагато швидше, адже Сі Цзіньпін – єдиний, хто може вдарити путіна по руках, тому що путін перетворив свою країну на васала.

«Це ж видно по економіці, по всьому. росія залежить від Китаю. А ідеологи путіна пропонують столицю уже переносити в Азію на повному серйозі. Китай без військової тиску здійснює експансію у росії. Повзуча експансія здійснюється. Через те, що росія ослаблена, Китай отримує все, що треба. Тому Китай зацікавлений у продовженні війни. Що би вони публічно не говорили, треба розуміти, що Китай грає на продовження війни у Європі», – підкреслює Валерій Чалий.

