Ім'я бізнесмена Василя Веселого вже понад півтора року фігурує у журналістських розслідуваннях та засіданнях парламентських ТСК. Його пов'язують з корупційними схемами Сенс банком та нелегальним гемблінгом. 11 червня Київська міська прокуратура підтвердила, що у бізнесмена відбулись обшуки, а сам він заявив, що вилучили лише мобільний телефон.

Про це пише ТСН.

За даними видання Бабель, слідчі дії у Василя Веселого проводила поліція, тоді як СБУ займається оперативним супроводом. Як зазначають у прокуратурі йдеться про розслідування стосовно легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Василь Веселий - бізнесмен, якого у політичних колах прямо називають “смотрящим” за Сенс Банком.

За часів премʼєр-міністра Арсенія Яценюка Веселий працював комерційним директором “Укрпошти”, був помічником народного депутата Андрія Іванчука від партії “Народний фронт”.

У 2023 році Василь Веселий став радником голови наглядової ради Сенс Банку. Це одна з фінансових установ, яку Бюро економічної безпеки називало причетною до схем з приховуванням мільярдів гривень обороту найбільших гемблінгових компаній. Йдеться, про так звану схему міскодинга.

В липні 2023 року держава націоналізувала Сенс банк. Проте Веселий залишився на посаді радника Голови наглядової ради поки її не очолив Шевкі Аджунер.

Пізніше під час засідання парламентської ТСК у 2026 році голова правління банку Олексій Ступак підтвердив, що Веселий був призначений радником наглядової ради та консультував її з окремих питань. Також повідомлялося, що за консультаційні послуги він отримував винагороду від банку.

“Це історія про створення організованої групи, яка роками обслуговувала нелегальний гральний бізнес під мовчазну згоду регулятора”, - вважає нардеп Данило Гетманцев.

У Національному банку України нелегальні схеми у Сенс Банку підтверджують, проте свою участь у них не визнають, наголошуючи, що зробили все в рамках компетенції.

“До Сенс Банку за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу у 2023 та 2025 році застосовано 2 штрафи на загальну суму 51,8 млн грн, у тому числі за встановлення факту неналежної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів”, - зазначають у НБУ.

Своєю чергою журналісти розслідувачі вважають, що саме Василь Веселий тривалий час забезпечував взаємодію Сенс Банку з нелегальними онлайн казино. Зокрема він особисто гарантував безпеку російському Фавбет. Згодом ДБР та прокуратура ліквідували це казино, однак вплив на банк у Веселого залишився - за його участі в фінансовій установі до цього часу проводяться тендери, переможці яких визначені завчасно.

Крім того, Василя Веселого та його брата вважають причетними до незаконного отримання частки в одному з найбільших нафтохімічних підприємств “Карпатнафтохім”, яке фігурує у розслідуваннях Бюро економічної безпеки.

Ще ряд корупційних схем Василя Веселого стосуються привласнення коштів з десятків різних державних тендерів практично на кожному попередньому місці роботи.

“Василь Веселий – один із одіозних посадовців режиму Януковича, не те, що не мають права претендувати на якісь посади, а й повинні відповісти за свої зловживання”, – переконана екс голова Львівської облдержадміністрації Ірина Сех.