Тепер подорожчання проїзду в Рівному охопило обидва основні види громадського транспорту.

Подорожчання проїзду в Рівному почалося 7 серпня, адже після рішення міського виконкому вартість поїздок змінилася як для тролейбусів, так і для маршрутних автобусів, повідомляє видання Politeka.net.

У тролейбусах найнижча ціна діє за використання транспортної картки «Рівне» — 16 грн. Безконтактна оплата банківською карткою або смартфоном обійдеться у 17 грн, паперовий квиток — у 18 грн.

Нові тарифи затвердив виконавчий комітет міської ради.

Для маршруток встановили вищі розцінки. Власники транспортної картки сплачуватимуть 22 грн. При оплаті телефоном чи банківською карткою сума становить 24 грн, а разовий паперовий квиток — 26 грн.

Окремо визначили ціну місячного проїзного на тролейбус. Його вартість становить 540 гривень.

За безквиткову поїздку передбачили різні суми залежно від виду транспорту. У тролейбусі штраф становить 300 грн, у маршрутному автобусі — 460 грн.

Водночас кошти за вже придбані поїздки на картці «Рівне» не втрачаються. Скористатися ними дозволено протягом 90 днів після зміни тарифної політики.

Попереднє коригування вартості відбулося восени 2025 року. Тоді проїзд електротранспортом залежно від способу розрахунку коштував 12–14 грн, а автобусна поїздка — 18 грн.

Тепер подорожчання проїзду в Рівному охопило обидва основні види громадського транспорту. Нові суми застосовують до пасажирів, які здійснюють поїздки після набуття рішення виконкому чинності.

Відтак мешканцям міста доведеться враховувати нові розцінки під час планування щоденних витрат на дорогу.

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