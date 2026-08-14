Новий графік руху транспорту в Києві діятиме до завершення реконструкції інженерних мереж.

Новий графік руху транспорту в Києві діятиме до 24 серпня через реконструкцію інженерних мереж на вулиці Деревлянській, повідомляє Politeka.net.

Як зазначили у КП «Київпастранс», на час проведення робіт зміниться організація руху тролейбусів №23, №28 та №31.

Тимчасові обмеження охоплять майже весь серпень. Пасажирам радять заздалегідь ознайомитися зі схемами маршрутів, аби правильно розрахувати час на дорогу та не зіткнутися з непередбаченими затримками.

Зокрема, тролейбус №23 курсуватиме від вулиці Мрії до Повітрофлотського шляхопроводу. На період реконструкції транспорт працюватиме під номером 23-Д.

Маршрут №28 сполучатиме проспект Свободи з Повітрофлотським шляхопроводом. Для нього запровадили позначення 28-Д.

Зміни торкнуться і тролейбуса №31. Він прямуватиме від вулиці Милославської до Повітрофлотського шляхопроводу та курсуватиме під індексом 31-Д.

У комунальному підприємстві наголосили, що новий графік руху транспорту в Києві діятиме до завершення реконструкції інженерних мереж на Деревлянській. Після закінчення робіт маршрути мають повернутися до звичного режиму.

Мешканцям столиці рекомендують враховувати тимчасові зміни під час планування щоденних поїздок. Попередня перевірка напрямків допоможе уникнути зайвих затримок і скоригувати маршрут у період ремонтних робіт.

Крім того, в Києві також повідомляли про подорожчання проїзду. Воно торкнулося кільцевої електрички.

Водночас усі чинні пільги залишаються без змін. Студенти й надалі матимуть змогу оформлювати квитки зі знижкою через офіційний застосунок, а пенсіонери та ветерани збережуть право на безкоштовний проїзний документ.

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