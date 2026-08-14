Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області доступне за кількома механізмами.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області можна знайти за приватними оголошеннями або через державні програми підтримки людей, які були змушені залишити небезпечні райони, повідомляє видання Politeka.net.

Які оселі пропонують

У Шептицькому власники готові надати будинок із двома-трьома кімнатами. У помешканні є ванна, туалет, пральна машина та необхідні побутові зручності.

Оселя розрахована на двох мешканців. Заселення разом із домашніми тваринами дозволяють.

Ще один варіант знаходиться у селі Желдець. Будинок має чотири кімнати, кухню, газ та водопостачання. Санвузол облаштований на подвір’ї. Оренду за користування нерухомістю не стягують.

Допомога від держави

Переселенці також можуть скористатися експериментальним державним проєктом. У його межах житлові будинки в селах та селищах купують і передають людям, які потребують прихистку.

Скористатися програмою можуть громадяни, котрі виїхали з територій бойових дій або тимчасово окупованих населених пунктів. Водночас у заявника не має бути придатної оселі у безпечному регіоні країни.

Також важливо, щоб людина не отримувала компенсацію за зруйноване чи втрачене помешкання.

Для участі потрібно подати заяву та необхідні документи через місцеву владу або електронний сервіс Пенсійного фонду.

Після придбання нерухомість переходить у власність громади. Далі з переселенцем укладають договір безоплатного користування. Зазвичай його укладають на строк до трьох років, а за наявності передбачених законом підстав термін можуть продовжити.

Отже, безкоштовне житло для ВПО в Львівській області доступне за кількома механізмами, але умови кожного варіанта відрізняються.

Перед переїздом варто перевірити актуальність оголошення, стан будинку, правила проживання та перелік необхідних документів. Information про вільні оселі може змінюватися, тому деталі краще уточнювати безпосередньо у власників або представників відповідної громади.

Джерело: Допомагай, Право на захист

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