Подорожчання продуктів у Вінницькій області найпомітніше проявилося у вартості певних товарів.

Подорожчання продуктів у Вінницькій області за останній місяць охопило вермішель, пшеничне борошно та варену ковбасу.

Станом на 14 серпня кілограм довгої вермішелі коштує 39,80 грн. Саме таку ціну зафіксували в Metro.

У липні середній показник становив 38,60 грн. Підвищення відбулося 7 серпня: вартість зросла на 1,20 грн і до середини серпня залишалася незмінною.

Пачка пшеничного борошна «Хуторок» вагою 2 кг нині обходиться у 74 грн. Така ціна зазначена в Megamarket.

Минулого місяця середнє значення становило 70,96 грн. У Novus продукт коштував 67,92 грн, тоді як у Megamarket — 74 грн.

Зміна відбулася наприкінці періоду спостережень. 11 серпня показник піднявся з 70,96 до 74 грн. Загальний приріст від 13 липня склав 3,04 грн.

Варена ковбаса «Алан молочна» вагою 400 грамів зараз має середню ціну 189 грн. У Metro її продають за 199 грн, а в Novus — за 179 грн.

У липні середній рівень був нижчим — 176,50 грн. Водночас протягом другої половини місяця індикатор тримався на позначці 162,92 грн.

На початку серпня ціна почала зростати. 5 числа вона становила 169 грн, а наступного дня досягла 189 грн. Відтоді показник не змінювався.

За місяць варена ковбаса додала 6,08 грн. Для порівняння, вермішель подорожчала на 1,20 грн, а борошно — на 3,04 грн.

Загалом подорожчання продуктів у Вінницькій області найпомітніше проявилося у вартості ковбаси, яка за короткий період відчутно додала в ціні.

Найбільше за цей місяць змінилася ціна вареної ковбаси, тоді як вартість вермішелі та борошна зросла помірніше.

Джерело: Мінфін

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