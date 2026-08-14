Дефіцит продуктів в Одеській області за несприятливого сценарію може торкнутися передусім окремих сезонних категорій.

Дефіцит продуктів в Одеській області на тиждень із 12 по 18 серпня може бути пов’язаний зі складним сезоном для картоплярів, адже тривала спека та нестача опадів уже вплинули на формування бульб, повідомляє видання Politeka.net.

Найбільші труднощі виробники спостерігали під час бутонізації та цвітіння. Саме тоді культура потребує достатнього запасу води, однак через пересушений ґрунт рослини не отримували необхідної кількості вологи.

За словами директора Інституту картоплярства НААН України Миколи Фурдиги, температурні періоди понад +37 °C створювали для насаджень значне навантаження. Рослини витрачали більше води на охолодження, через що менше ресурсів залишалося для розвитку бульб.

Погодні ризики зачепили навіть поля зі зрошенням. Після шестиденного температурного стресу втрати врожайності на поливних площах могли становити близько 7 тонн із гектара.

Водночас нинішні закупівельні розцінки залишаються відносно низькими. Через активний збір ранніх сортів та бажання аграріїв швидше реалізувати продукцію картоплю закуповують приблизно по 6,5–7 грн за кілограм.

Ситуація може змінитися восени. За прогнозом фахівця, наприкінці жовтня або на початку листопада вартість овоча здатна піднятися приблизно на 30%.

На подальший рух цін впливатимуть кілька чинників: фактичний обсяг збору, погодна ситуація та здатність фермерів зберігати врожай до холодного сезону.

Якщо восени пропозиція помітно скоротиться, це створить додатковий тиск на роздрібний сегмент. Водночас говорити про загальнонаціональну нестачу харчів наразі підстав немає.

Економіст Олег Пендзин звертає увагу на інший аспект: для населення вагомішою проблемою може стати не фізична відсутність товарів, а зниження купівельної спроможності.

Таким чином, Дефіцит продуктів в Одеській області за несприятливого сценарію може торкнутися передусім окремих сезонних категорій, зокрема картоплі. Остаточна картина стане зрозумілішою після завершення збору та оцінки запасів на осінньо-зимовий період.

Джерело: AgroWeek

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