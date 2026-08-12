Пенсія в Запоріжжі для окремих отримувачів з інвалідністю може становити не 50% чи 90%.

Пенсія в Запоріжжі для деяких громадян з інвалідністю може призначатися у розмірі виплати за віком, а не за стандартним відсотком для відповідної групи, пише Politeka.net.

Головними умовами є страховий стаж, вік первинного встановлення статусу та відсутність роботи.

За загальним правилом особам з I групою призначають 100% пенсії за віком. Для II групи передбачено 90%, тоді як III група дає право на 50% відповідної виплати.

Водночас непрацюючі отримувачі II групи за певних обставин можуть перейти на вигідніший розрахунок. Для цього необхідно мати достатню тривалість страхового стажу.

Інформацію про це надає Урядовий портал.

Скільки років потрібно

Необхідний показник залежить від того, у якому віці вперше встановили інвалідність.

До 46 років жінкам потрібно щонайменше 20 років стажу, чоловікам — 25.

Якщо статус визначили до 48 років, вимога становить 21 рік для жінок та 26 — для чоловіків.

У разі встановлення до 50 років необхідно відповідно 22 і 27 років. Для віку до 53 років показник зростає до 23 років у жінок та 28 у чоловіків.

Якщо інвалідність встановили до 56 років, жінці потрібно мати 24 роки стажу, чоловікові — 29.

Найвища вимога стосується тих, кому статус визначили до 59 років. Тут потрібно 25 років страхового стажу жінкам та 30 — чоловікам.

Коли доступний розрахунок за віком

Для непрацюючих людей з II групою існує ще одна підстава для зміни способу нарахування. Якщо інвалідність встановили вже після досягнення пенсійного віку, можна обрати виплату у розмірі пенсії за віком.

У такій ситуації жінкам необхідно мати не менше 30 років страхового стажу, чоловікам — 35.

Аналогічна можливість передбачена для непрацюючих громадян з III групою за умови виконання вимог щодо стажу.

Під час призначення коштів Пенсійний фонд застосовує той варіант, який виявляється вигіднішим для одержувача.

Якщо після оформлення виплати людина звільнилася, вона може звернутися до установи із заявою. Потрібно повідомити про припинення роботи та попросити переглянути спосіб розрахунку.

Що робити після працевлаштування

Повернення до роботи потрібно обов’язково повідомити Пенсійному фонду. Це пов’язано з тим, що право на виплату за віковим розрахунком залежить від статусу непрацюючої особи.

Несвоєчасне інформування може спричинити переплату. Надалі надлишково отримані кошти доведеться повернути.

Відповідне право передбачене статтею 33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Норма поширюється на непрацюючих осіб з II та III групами за наявності необхідного страхового стажу.

Таким чином, пенсія в Запоріжжі для окремих отримувачів з інвалідністю може становити не 50% чи 90%, а відповідати виплаті за віком. Однак для цього мають бути дотримані всі передбачені законодавством умови.

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