Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільш відчутно позначилося на овочевій категорії.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області помітне за актуальними цінниками на 12 серпня, повідомляє видання Politeka.net.

Найбільше за місяць змінилася вартість огірків, тоді як курятина та маргарин також додали в ціні.

На прилавках магазинів 250-грамова пачка маргарину «Щедро Вершковий особливий» 72,5% зараз у середньому коштує 45,36 грн. В Auchan цінник становить 42,60 грн, у Novus — 42,99 грн, а Megamarket пропонує товар за 50,50 грн.

Для порівняння, середній показник за липень був на рівні 42,57 грн. Таким чином, за місяць продукт додав 6,67 грн.

Курятина тушкою також стала дорожчою. Нині середня вартість кілограма становить 114 грн. У Megamarket зафіксували саме такий цінник.

У липні середній показник для цього виду м’яса дорівнював 105,48 грн. Від 12 липня приріст склав 3,50 грн.

Найпомітніша зміна припала на огірки. За останніми доступними даними середня ціна гладких овочів сягнула 207,48 грн за кілограм. Ще 12 липня показник становив 51,13 грн.

Отже, за місяць різниця склала 156,35 грн. Наприкінці липня огірки коштували 69 грн, після чого вартість різко пішла вгору: 31 числа вона досягла 134,25 грн, а 6 серпня — вже 207,48 грн.

У липні середній цінник на огірки в Auchan становив 61,90 грн, Metro — 56,05 грн, Megamarket — 69,46 грн. Середнє значення дорівнювало 62,47 грн.

Таким чином, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільш відчутно позначилося на овочевій категорії. Водночас м’ясні та молочні товари демонструють значно помірнішу динаміку. Дані актуальні на 12 серпня 2026 року.

Джерело: Мінфін

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