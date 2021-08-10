Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своей диете и о прогрессе в похудении за месяц
Долгое время Наталья после карантина рассказывала, как хочет похудеть и избавиться от лишних десяти килограмм, которые набрала без активного образа жизни. Причем звезда даже заключила спор с Анитой Луценко – известным тренером, чтобы точно взять себя в руки.
На последних сроках звезда едва не проиграла спор, но использовала все методы и все же похудела до обещанной цифры. В этот раз в разделе Стори Наталья решила рассказать о том, как теперь движется процесс похудения и сидит ли она на диете.
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«Я на диете уже больше месяца и сбросила 5 кг. Сейчас был небольшой период отдыха, я позволила себе поесть фруктов, которые было нельзя, и сейчас хочу еще -5 кг».
Также, отвечая на вопрос о том, если бы у нее осталось только одно блюдо, которое она могла бы есть все время, звезда заявила, что это несомненно были бы простые вареники с вишнями, ведь она их обожает.
В завершении, артистка подметила, что вдохновляется в суете и насыщенных концертных буднях именно любовью и природой, которая помогает обрести ее жизненному ритму гармонию.
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