Военный эксперт заметил, нужно с большой осторожностью относиться к тому, насколько большой у них ракетный потенциал.

Недавно рф совершила масштабную ракетную атаку на Украину, сосредоточившись в основном на нападении на Киев. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, подчеркнувший, что система противовоздушной обороны успешно справилась с задачей.

Как известно, ПВО снова эффективно уничтожила воздушные цели, включая ракеты "Кинжал" Х-47М2 и баллистические ракеты.

Черник также высказал сомнения относительно заявлений о "гиперзвуковых" характеристиках ракеты "Кинжал", поскольку она является модификацией ракеты "Искандер" с менее высокой скоростью. Он отметил, что для систем ПВО типа Patriot или SAMP-T такие скорости вполне управляемы.

«У нас есть чем сбивать их ракеты на самом деле» - заверил полковник и добавил, что Украине не стоит беспокоиться о нехватке ракет для систем ПВО, так как у нее будет достаточно средств для отражения ракетных атак. Однако он также предупредил:

«Нужно с большой осторожностью относиться к тому, насколько большой у них ракетный потенциал. У них проблема в другом, это деградация ракетных комплексов, иначе бы они не покупали за границей ресурсы. Действительно, у них есть и проблема с рабочей интеллектуальной силой» - заметил эксперт.

Также ранее он заметил, у оккупантов есть проблема с самими планерами-ракетоносцами, они очень сильно изнашиваются.

"Почему они с Оленьей переместили их заново в Энгельс, и там даже буквально вот вчера они получили некоторое повреждение? Да потому что не могут находиться в воздухе больше, чем 2-3 часа, каждый лишний час - это безумная нагрузка в первую очередь на двигатели", – пояснил Петр Черник.

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