Не все режимы и настройки Google Camera могут быть доступны на каждом смартфоне из-за характеристик гаджетов.

Флагманские смартфоны Google неизменно входят в число лучших камерофонов в мире, а их бюджетные модели часто превосходят дорогие iPhone и Android-смартфоны.

Данный успех объясняется не только превосходной оптикой и сенсорами, но и акцентом Google на алгоритмах обработки изображений, особенно в приложении Google Camera.

Да, приложение Google Camera считается «волшебной палочкой» для фотографий, поскольку оно позволяет пользователям улучшить качество съемки и минимизировать ограничения сенсора.

Первоначально эта утилита была эксклюзивной для серии Google Pixel, но энтузиасты нашли способы установить эту утилиту на другие устройства Android.

Что именно делает Google Camera?

HDR+: расширенная версия HDR, которая объединяет несколько изображений в одно для создания обработанной фотографии с широким динамическим диапазоном. Она получается с реалистичной насыщенностью.

Ночной прицел: позволяет делать четкие и детальные фотографии в условиях низкой освещенности, автоматически захватывая и объединяя до 15 кадров в один снимок.

Формат RAW: позволяет сохранять изображения в формате RAW для дальнейшей обработки, обеспечивая большую гибкость при редактировании.

Отслеживание фокуса: позволяет блокировать фокус на определенном объекте во время съемки.

Цифровой зум: обеспечивает функцию масштабирования без потери качества.

Чтобы установить Google Camera на свой смартфон, выполните следующие действия:

Перейдите по предоставленной ссылке и выберите версию Android, чтобы загрузить нужный файл.

В первую очередь перед установкой убедитесь, что ваше устройство разрешает установку из неизвестных источников. Вы можете включить эту опцию в настройках.

Затем откройте загруженный файл в браузере и установите приложение, предоставив необходимые разрешения.

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