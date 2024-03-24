Эксперт рассказал детальнее о тактике оккупантов в этот раз, добавив, что она включала использование различных типов ракет, включая крылатые и баллистические.

22 марта Россия совершила атаку на Украину, используя ракеты и дроны, в результате чего пострадала Днепровская гидроэлектростанция в Запорожье. Это был наиболее массированный обстрел энергетических объектов с начала полномасштабного вторжения. Детальнее о последствиях рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Как заметил аналитик, основная цель атаки состояла в поражении энергетической инфраструктуры, включая гидро- и теплоэлектростанции, распределительные станции и трансформаторы. Он рассказал детальнее о тактике оккупантов в этот раз, добавив, что она включала использование различных типов ракет, включая крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

"Важно понимать, конкретной целью россиян была именно энергоструктура Украины. Причем они знают, что нанести серьезный удар одной такой атакой нельзя. Крылатые ракеты применялись для атаки по трансформаторным подстанциям и линиям электропередач, которые не были защищены системами ПВО, они делали это показательно" - делится аналитик. Он заметил, что били именно туда из-за не полной защиты, куда не могла полноценно достать противовоздушная оборона.

Полковник запаса подчеркнул, что хотя атака была серьезной, она не нанесла полного ущерба энергосистеме Украины.

Он также отмечает, что Вооруженные силы Украины практически достигли паритета на фронте, и хотя у российской стороны все еще есть небольшое преимущество, они сталкиваются с трудностями на трех направлениях, в то время как все остальные направления остаются статичными.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.