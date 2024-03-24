Чтобы получить густую, пышную и ароматную зелень, важно соблюдать сроки посадки семян и правильно ухаживать за растением.

Большинство украинцев уже не представляет кулинарную готовку без ароматной и полезной зелени петрушки. Однако, чтобы получить достойный урожай этого растения, нужно знать несколько секретов.

Петрушка - одна из самых скороспелых культур, за что ее очень ценят в товарном садоводстве. Еще бы, листовые сорта готовы к первой срезке уже через 60-80 дней после прорастания, когда их длина достигает примерно 15-20 см (при нарезке нужно оставлять 4-5 см стебля над уровнем почвы). После каждой срезки растениям необходим обильный полив.

Высаживать петрушку весной лучше всего в апреле. Желательно сажать растение в хорошо освещенных местах.

По лунному календарю, лучше всего это делать в такие дни авреля:

1, 2, 6, 25-29 числа.

Если не успеете высадить зелень в апреле, то можно успеть и в мае:

3-6, 24-26, 31 числа.

Указанные даты выбраны с учетом фаз Луны, которые традиционно считаются благоприятными для посадки.

Кстати, те огородники, что сеют петрушку весной, знают, чтобы побыстрее получить урожай, семена нужно замачивать на двое-трех суток. Можно обработать их стимулятором роста или просто замочить в теплой отстоянной воде. Некоторые огородники предпочитают проращивать семена во влажной марле.

Если же петрушку высевают в конце октября и начале ноября, то семена должны быть обязательно сухими.

При посеве петрушки важно также учитывать погодные условия и температуру почвы, которая для успешного прорастания должна быть не ниже +3°C, но гораздо лучше петрушка растет при 18-20 градусах тепла.

Желательно сажать растения на хорошо освещенные участки. Постоянная тень тормозит рост зелени, она становится бледной и вялой.

Желтеющие листья петрушки также говорят о нехватке в почве азота, поэтому посадки рекомендуется подкормить небольшим количеством мочевины, разведенной в теплой воде. Полезны и калиево-фосфорные комплексы, их вносят перед посевом очередной партии семян.

Читайте также:

Как правильно подготовить семена, чтоб они быстрее проросли: эти хитрости стоит запомнить

Простой лайфхак, который увеличит урожай огурцов.

Как посеять семена перца для шикарного урожая: хозяйка показала хитрый способ.