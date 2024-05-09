После полномасштабного вторжения России, Закарпатье стало убежищем для многих украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома. С увеличением численности населения, конечно, выросло и количество продуцированных бытовых отходов.

“Если раньше для региона достаточно было бы создать мощности для обработки 300 тыс. тонн отходов в год, то сейчас речь идет уже о более чем 500 тыс. тонн. Решить эту проблему должны пять новых мусороперерабатывающих заводов, которые планируют построить в Ужгородском, Мукачевском, Хустском, Тячевско-Раховском и Береговском районах. Это новые сортировочные и перерабатывающие предприятия, которые совокупно создадут более 600 новых рабочих мест» , – отметил министр.

По его словам, инвестиционная стоимость проекта – более 152 млн. евро. Фактически строительство одного завода будет стоить столько же, сколько и создание одного полигона. Однако наша цель достичь европейских стандартов управления отходами, а, следовательно, уменьшить процент захоронения и наращивать объемы переработки отходов.

В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по созданию новой мусорообрабатывающей инфраструктуры в регионе. Собственно старт проектирования заводов в Закарпатье запланирован на конец июня – начало июля.

Заработать заводы ориентировочно могут уже в конце 2027 года.

"Этот проект является частью общенационального плана размещения новых мусорообрабатывающих заводов по всей стране, который разработала наша команда в рамках реформы. Реализация соответствующих пилотных кейсов уже запущена в Киевской, Ивано-Франковской, Полтавской и Одесской области. Конечно, от начала до реализации инфраструктурных проектов нужно время. Это работа не однажды. Однако Украина уже сегодня изменяет свои подходы к управлению отходами и внедряет европейские технологии. И это важная часть нашего движения в ЕС и важная часть нашего восстановления", – подчеркнул Руслан Стрелец.