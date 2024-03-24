Об этом очень мало кто догадывается, но этот простой способ может без проблем вернуть отличную связь на телефоне.

Если у вас плохой прием Wi-Fi на телефоне или другом устройстве, возможно, это связано с распространенным случаем. Эксперты предупреждают, что определенные ситуации могут повлиять на качество вашего интернет-соединения.

Для того чтобы улучшить прием Wi-Fi, попробуйте снять чехол во время зарядки устройства или когда вы находитесь в зоне с несколькими беспроводными сетями.

Приобретая смартфон, важно изначально выбрать правильный чехол. Хотя большинство материалов корпуса не будут мешать Wi-Fi или сотовым сигналам, некоторые могут оказывать влияние.

Эксперты рекомендуют избегать металлических корпусов, так как они могут поглощать сигналы Wi-Fi и потенциально снижать скорость передачи данных в Интернете.

Выбирайте чехлы из таких материалов, как кожа, резина, пластик или силикон, поскольку они с меньшей вероятностью будут создавать помехи сигналам Wi-Fi и не замедлят скорость вашего соединения.

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