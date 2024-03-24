Российским оккупационным войскам сейчас не хватает ресурса, и теперь, после так называемых "выборов" путина, они будут мобилизовать больше людей.

Цель окупантов до конца 2024 года – мобилизовать как минимум до полумиллиона именно человеческого ресурса.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"И сейчас у них задача еще и создания новых подразделений. Но для того, чтобы подразделение было полноценно укомплектовано, должна быть штатная комплектация техники, а с техникой у них большая проблема, чем по человеческим ресурсом. Мяса, скажем так, у них там достаточно", – заявил Александр Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что в рф не будет никаких протестов, даже если их там миллион мобилизуют, потому что российское общество аморфное и беспозвоночное.

"Что касается комплетации уже непосредственно самих подразделений, им критически их военно-промышленный комплекс не может справиться полноценно с тем, чтобы компенсировать потери на поле боя. А еще, кроме всего прочего, нужно обеспечивать штатную комплектацию новых общевойсковых армий, армейских корпусов, дивизий, бригад и так далее, и с этим они как раз не могут справиться", – объяснил Александр Коваленко.

По мнению военного обозревателя, не исключено, что у россиян преимущественно будет формат именно маршевых батальонов, то есть батальон будет полностью укомплектован человеческой пехотной компонентой, но при этом фактически не будет механизированной составляющей.

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