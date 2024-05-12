Цены на популярную весеннюю ягоду в Украине быстро снизились, отмечают эксперты. Стоимость украинской клубники в некоторых случаях уменьшилась почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Теплые погодные условия и плодотворные урожаи помогли снизить цены, делая клубнику доступной для потребителей.

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович сообщила для Оbozrevatel , что цены на украинскую клубнику сейчас колеблются от 35 до 80 гривен за килограмм, что отражает почти втрое меньшую стоимость по сравнению с предыдущим годом. Она также подчеркнула, что дефицит клубники сейчас отсутствует, поскольку урожай оказался достаточно велик.

На местных рынках клубнику можно приобрести по цене около 75-85 гривен за килограмм, в зависимости от размера и качества ягод. В то же время в супермаркетах цены пока держатся на высоком уровне. К примеру, в сетях Сильпо цена составляет 130,60 гривен за килограмм, у Фора – 79,90 гривен, у METRO – 170 гривен, а в Novus – 79,99 гривен за килограмм.

Ранее Politeka также писала о том, что стоимость одного из популярных овощей сильно выросла. Речь идет о картофеле, который сейчас стоит от 40 до 120 гривен в разных точках продаж.

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