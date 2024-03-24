Оккупанты не готовили масштабные наступательные операции, однако выбрали направление для продвижения на одном из участков.

Не так давно стало известно, что силы оккупантов начали активные действия у Новомихайловки, после чего также замечены передвижения в районе Георгиевки в Донецкой области. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

«Российские войска пытаются продвигаться в сторону Курахово, но столкнулись с укрепленным участком по трассе от Марьинки до Курахово, поэтому они пытаются обойти его через Георгиевку и Красногоровку» - заметил эксперт о новых продвижениях оккупантов.

По его словам, обстановка не только на этом участке, но и на других горячих точках пока говорит о том, что оккупанты не готовили масштабные наступательные операции.

«Сейчас они готовят точечные удары, российские войска планируют их осуществлять, пока украинские силы не начнут серьезные контрнаступления. Они стремятся оттеснить ВСУ к Курахово и Карловке», - заметил аналитик.

Также аналитик рассказал, какое направление российские оккупационные войска вероятнее всего выберут для наступления этим летом. Сейчас для оккупантов оптимальный вариант – это Восточный фронт, поэтому, скорее всего, они будут дальше наступать на территории Донецкой области.

"Все расписано в российской конституции: Луганская область, Донецкая область, Запорожская и Херсонская – вот в такой последовательности они будут пытаться что-то планировать. Не говорю, что делать, а планировать, по крайней мере", – заявил Роман Свитан.

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