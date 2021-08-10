Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук устроил развлечения с женой на камеру

Владимир Остапчук в прошлом году женился на нотариусе, которая также занимается танцами, Кристине Горняк, передает Politeka.net. Пара старается побольше проводить время вместе и часто делится кадрами своего отдыха.

В этот раз телеведущий опубликовал видео танцев с супругой. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Оба весело двигались под музыку в домашних одеждах. В частности, Кристина - в коротком черном халатике, благодаря которому можно было рассмотреть ее стройные ножки.

Своим видео супруги показали, кого потеряли "Танці з зірками".

"Это любовь ❤️", - подписал фото ведущий.

За три часа публикация собрала более 40 тысяч просмотров и много комментариев. Подписчики по-разному отреагировали на видео.

"Кристина, как перышко 😍🕊", "Вова бальник 👏🕺🏼", "Классные))))❤️", "Ножки у нее одно загляденье😍🔥", "Если начинать утро, то только так! Отлично! 👏😍😍🔥🔥", "Тили-тили тесто жених и невеста 🤗", "какие вы класснючие 😍😍😍❤️", "Ну да можно покривляться. Это ж не детей воспитывать.👏👏👏👏. Браво.👏", "Без танцев никуда", " Хорошего дня!❤️❤️❤️ ", - написали пользователи сети.

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