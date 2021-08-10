Звезда рассказала, к чему готовится

Известная певица Мишель Андраде, у которой продюсер Потап, рассказала о путешествии домой

Популярная артистка сейчас не только поет, но и снимается в тревел-шоу "Орел и решка", передает Politeka.net. Звезда со своим напарником, блогером Кириллом Макашовым, побывала в нескольких странах

В новом посте в Инстаграм звезда объявила о важных переменах в жизни. На фото певица позировала в белой футболке, которую подвязала под грудью. Мишель сверкнула плоским животом, и красивым изгибом талии и бедер.

В публикации Андраде рассказала, куда собирается.

"Такой счастливой и легкой походкой скоро буду мчаться домой! ❤️ Скороооо", - написала певица.

За четыре часа публикация собрала почти 6000 лайков и много комментариев.

"Красотка наша , уже ждём с нетерпением песню ( mastering)", "Мимишка❤️❤️❤️", "Давай быстрей уже возвращайся очень соскучился самая красивая 💝💝💝💝💝💕", "Самый светлый и позитивный человечек на всем белом свете 💕💕💕", "Красотка Мишель❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Мишель уже побывала в Ливане, Грузии, Турции, Непале и других странах. Певица очень понравилась зрителям своей искренностью, поэтому выпуски собирают сотни тысяч просмотров и много комментариев.

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