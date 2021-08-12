Маленькая дочь известной украинской певицы Ани Лорак показала, как провела день на реке с бабушкой

Как известно, перебравшаяся в Россию украинская артистка Ани Лорак воспитывает 10-летнюю дочь Софию, которую родила в браке с уже бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.

Несмотря на свой юный возраст, девочка уже имеет собственную страничку в Инстаграм, на которой активно делится с подписчиками своими фото, а также рассказывает о жизни в Сториз.

Как пишет Politeka.net, в новом посте София показала, как отдыхала на реке с бабушкой. На фото девочка позирует в белом платье с рюшами, в котором она выглядела как настоящая принцесса. Судя по видам на фоне, снимки были сделаны в Москве.

Подписчики девочки тут же отреагировали на ее пост.

«Сонечка, очень добрые фото. Пусть в твоей жизни будет больше радости и любви», «Моя маленькая принцесса», «Классные фотки», «Красавица», «Наверное это мама папы?», «Это мама Ани? Красивые на фото», - пишут люди в комментариях.

Напомним, юная дочь Ани Лорак удивила развлечениями дома с бабушкой.

Как сообщала Politeka, дочь Ани Лорак с новой прической похвасталась необычными подарками.

Также Politeka писала, что дочь Ани Лорак озадачила выбором нарядов перед камерой, пока матери нет дома.