Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала новое фото с сыном

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова известна как победительница проекта "Холостяк", там она познакомилась с Никитой Добрыниным. Они поженились, и недавно, у пары появился сын Лев. Даша активно ведет социальные сети, где сейчас рассказывает, как приводит себя в форму после беременности.

На этот раз девушка поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На фото Даша сидит на белом кресле в оранжевом платье, и держит сына Льва на руках и кормит его.

"Ни с одним парнем не встречала столько рассветов, как за этот месяц со Львом



мое большое счастье", пишет жена "Холостяка".

Поклонники оставили множество положительных комментариев: "Вы ещё больше раскрыли свою, и без этого прекрасную, женственность с появлением малыша", "Роскошная", "Какое прекрасное фото и слова", "Самые лучшие", "Невероятные", "Вы прекрасны".

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