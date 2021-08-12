Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года

Об этом говорится в ответе на запрос журналиста УНН в СБУ.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч.1 и ч. 3 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда для запрашиваемого Вами лица (Киркорова - ред.) на территорию Украины сроком на три года", - говорится в ответе на запрос.

Сам Киркоров пока никак не отреагировал на это.

А вот в Сети заявление о запрете въезда Киркорову в Украину комментируют весьма активно.

«Первый раз поддерживаю подобное решение) он в такое превратился, японский гоблин, а тут своих жутиков хватает», «Я бы ему и въезды и выступления по всюду запретил.. Пусть дома на даче горланит», «Закрылась кормушка! Будет гастролировать по большим и малым городам России!», «Абсолютно верное решение», «Это прекрасно! Нечего ему патриоту по другим странам разъезжать», - пишут в Сети.

Известно, что Филипп Киркоров незаконно посещал аннексированный Крым и давал там концерты.

Ранее сообщалось, что с 22 июня Филипп Киркоров пополнил "черный список" Минкульта и информационной политики Украины. Это очень возмутило Киркорова. Решение он назвал абсурдным и даже заговорил об общем будущем Украины с Россией.

«А я продолжаю, и буду любить Украину, но не как государство, а как страну, ведь мы все вышли из одной страны. У нас общая история и я надеюсь, общее будущее, но без таких людей, которые принимают такие решения», - высказался скандальный российский артист.

А уже 25 июня фамилия певца пропала из «черного списка». Тогда сообщалось, что Служба безопасности Украины обнаружила по делу Киркорова несколько судебных прецедентов и его нахождение в "черном списке" требует дополнительных проверок.

Напомним, Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки.

Как сообщала Politeka, на Киркорова "напали" прямо посреди улицы, неожиданное видео.

Также Politeka писала, что Киркоров не на шутку разошелся в компании MARUV и ее горячих девочек: "Словно умом тронулся"