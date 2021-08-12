Набирающий популярность певец Сергей Лазановский, который стал триумфатором "Голосу країни", поделился с фанатами неожиданным
Как пишет Politeka.net, Сергей стал узнаваемым исполнителем после победы на "Голосу країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Сейчас красавчик активно ведет социальные сети и подогревает интерес к своему творчеству.
На новых сторис в Инстаграм Сергей поделился перепиской с другом.
"Привет. Короче, девки тебе правду писали, что у тебя корона", - написал юзер по имени Олег.
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"И как теперь с тем жить", - написал Сергей над скрином и поставил грустный смайлик.
Люди сразу начали писать слова поддержки Лазановскому.
"Главное, не переживай. У меня вся семья переболела короной, кроме самого старшего брата, и я тоже, возможно, переболела, но без каких либо на то причин", - написала девушка Сергею.
"Убила. Спасибо за поддержку. Та в прошлом сторис сплошной сарказм", - признался певец.
Напомним, Лазановский показал женщину, благодаря которой пробился на "Голос країни"
А еще Politeka писала, что победителю "Голоса країни" Лазановскому не дают прохода, ломятся даже через балкон
Также Politeka сообщала, что победитель "Голос країни" из команды Нади Дорофеевой огорошил известием