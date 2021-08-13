Певица Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", устроила танцы на катере

Как пишет Politeka.net, Виктория раньше пела в группе "НеАнгелы", а сейчас занялась сольной карьерой. Красотка активно ведет Инстаграм, где сейчас публикует кадры из Албании, где отдыхает.

На новом видео Виктория показалась в бикини и рубашке. Красотка танцевала на катере, а потом прыгнула в воду. Девушка отметила, что находится в Албании.

"Помните, СКОЛЬКО энергии в нас было в детстве?

Я не могу пожаловаться на ее уровень и сейчас, но тогда мне казалось, что внутри бушует маленький атомный реактор‼️

И как только я услышала эту песню, меня будто отбросило на 25 лет назад, ко времени, когда у каждого была любимая «Марьиванна», которая прощала баловство и прочно ассоциируется и сегодня с детством.

Вспоминаются первые дискотеки? А «валентинки»? А мальчика или девочку, при появлении которых охватывала паника и кожа превращалась в кипяток?

Мне кажется, что это прекрасно – иметь ассоциации , которые наполняют счастьем и желанием танцевать. И здесь мне захотелось почувствовать себя в моменте – стать той маленькой девочкой, у которой все только впереди", - написала Виктория.

Фанаты посмотрели видео более 16 тысяч раз и написали комментарии:

"Вика, огонь", "Красавица", "Мы тоже там были. Албания, красота", "Танцующая милая красотка. Помню учительницу как звали, )".

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