Актер популярного юмористического проекта "Дизель-шоу" поделился с фанатами фотографией со старшим сыном
Как пишет Politeka.net, 41-летний Егор Крутоголов, который прославился как актер всеми любимого "Дизель шоу", уже 15 лет живет в счастливом браке с женой Екатериной. Пара воспитывает двух сыновей. Актер часто делится разными моментами из жизни семьи у себя в Instagram.
Так, на этот раз Крутоголов поделился с фанатами фотографией со старшим сыном Львом, который является трехкратным чемпионом Украины по картингу. Как видно из геолокации, Крутоголов с сыном весело провели время в автомобильном спортивном комплексе "Чайка". Этот автодром расположен вблизи Киева. Можем предположить, что именно там тренируется мальчик, ведь Лев сфотографировался в защитном шлеме для езды на карте.
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"Гонки-это очень серьезно!", - написал Крутоголов.
Ранее Politeka писала, что Булитко из" Дизель шоу "засветила развлечения с женой Крутоголова у бассейна:"группа ВИА Гра".
Напомним, что артисты "Дизель шоу" поразили, показав своих детей: "Растет не менее яркий состав".
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