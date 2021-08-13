Актер популярного юмористического проекта "Дизель-шоу" поделился с фанатами фотографией со старшим сыном

Как пишет Politeka.net, 41-летний Егор Крутоголов, который прославился как актер всеми любимого "Дизель шоу", уже 15 лет живет в счастливом браке с женой Екатериной. Пара воспитывает двух сыновей. Актер часто делится разными моментами из жизни семьи у себя в Instagram.

Так, на этот раз Крутоголов поделился с фанатами фотографией со старшим сыном Львом, который является трехкратным чемпионом Украины по картингу. Как видно из геолокации, Крутоголов с сыном весело провели время в автомобильном спортивном комплексе "Чайка". Этот автодром расположен вблизи Киева. Можем предположить, что именно там тренируется мальчик, ведь Лев сфотографировался в защитном шлеме для езды на карте.

"Гонки-это очень серьезно!", - написал Крутоголов.

Ранее Politeka писала, что Булитко из" Дизель шоу "засветила развлечения с женой Крутоголова у бассейна:"группа ВИА Гра".

Напомним, что артисты "Дизель шоу" поразили, показав своих детей: "Растет не менее яркий состав".

A еще Politeka сообщала, что Крутоголов из Дизель шоу" показал неожиданный подарок на день рождения: "Почему прыгает, а не...".