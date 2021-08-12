Звезды "Женского Квартала" Вера Кекелия и Марта Адамчук покорили совместным фото

Две талантливые певицы, которые попали на шоу "Женский Квартал" сдружились еще до этого, пишет Politeka.net.

В одном из интервью девушки рассказали, что познакомились на проекте "Голос країни". В тот день обеих позвали в один бэкстейджный кадр - у них были платья с открытыми спинами.

Вера считает, что в коллективе есть здоровая конкуренция, а все претензии друг к другу не стоит замалчивать, их нужно обсуждать. По словам Кекелии, со временем они с Адамчук научились говорить об обидах и признавать свои ошибки.

Как отмечает Марта, они с подругой дополняют друг друга, и даже могут заканчивать мысли или в один и тот же момент присылать одинаковые сообщения.

Также Адамчук поделилась, что сейчас вместе с Верой они находят в себе силы мирно урегулировать любой прецедент.

Такой дружбе можно только позавидовать.

В группе "Женского квартала" поделились совместным снимком звезд, где они позируют на пляже во время отдыха и улыбаются, обнявшись.

"Дружба украшает 🤍🖤", - написали авторы поста.

За два часа пост собрал сотни лайков и немного комментариев в виде смайликов.

"😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "❤️", - написали поклонники.

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