Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала себя в компании людей из "прошлого"

39-летняя артистка начала заниматься балетом, когда ей было всего пять лет, сообщает Politeka.net.

Звезда училась балету, и в этом ей всячески помогали родители. По воспоминаниям артистки, даже папа после работы обшивал ее балетки и пуанты, так как из-за колоссальных нагрузок у нее обычно не хватало сил даже на домашнее задание.

Кухар с 1992-го года отучилась экстерном, а через семь лет закончила Киевское Государственное Хореографическое училище.

Екатерина Кухар за долгие годы работы добилась большого успеха в карьере. Сейчас она - прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками".

В своем новом посте артистка обнародовала редчайшее фото с людьми из "прошлого". На снимке Екатерина позировала в платье на тонких бретельках и с глубоким вырезом, держа за руку одного из своих не только одноклассников, но и коллег.

"Сегодня был насыщенный и прекрасный день! Спустя долгие годы, я наконец-то встретилась со своими одноклассниками, которые добились больших успехов в сфере балета... Успели вдоволь пообщаться и обсудить новые интересные планы", - написала прима.

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